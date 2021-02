Der Nienhäger Sportverein rief im Januar zur Laufchallenge, bei der Geld für ein Kinderhospiz gesammelt wird. Schon jetzt kamen 4500 Euro zusammen. 130 Sportbegeisterte machen mit. Der Großteil kommt aus Nienhagen, aber auch in München, Frankfurt und Ägypten wird für den guten Zweck Strecke gemacht.

Der Gymnasiast Julian Bull führt mit 120 km pro Woche die Laufchallenge in Nienhagen an. Das eingenommene Geld geht an das Kinderhospiz Oskar. Quelle: Carsten Bull