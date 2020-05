Nienhagen

Die Parkgebühr per Smartphone bezahlen – im Ostseebad Nienhagen soll das künftig auf den meisten kostenpflichtigen und mit Parkschein-Automaten bestückten Stellflächen möglich sein. Bargeldlos – ohne Herumkramen nach Kleingeld oder Hin- und Herrechnen, welche Parkdauer passen könnte. Weil diese Zeitspanne nachträglich vom Handy aus beliebig oft nachjustiert werden kann. In ihrer jüngsten Sitzung stimmten die Gemeindevertreter einstimmig einem entsprechenden Vertrag mit der Firma Easypark GmbH zu.

„„Der Nutzer kann jetzt vom Strand aus die vorgewählte Parkzeit verlängern, ohne selbst zum Automaten laufen zu müssen.“ Uwe Kahl (CDU), Bürgermeister Ostseebad Nienhagen Quelle: Sabine Hügelland

„Diese Möglichkeit wird vor allem von jungen Leuten immer wieder nachgefragt“, erklärt Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU). „In vielen Orten wird die Parken-App schon genutzt – da müssen und wollen wir auch mit der Zeit gehen.“ Die Gemeinde habe bereits mehrere neue Automaten angeschafft, mit denen das moderne Bezahlsystem möglich sei, so Kahl: „Auf dem Parkplatz am Bauhof können wir zum Beispiel jetzt Gebühren nehmen, weil die bewilligten Fördermittel ausgelaufen sind – hier kommt auch die App zum Einsatz.“ Erkennbar wird das neue System an magentafarbenen Aufklebern sein, die erklären, wie es funktioniert.

Schneller und einfacher Bezahlvorgang

„Einfach die Easypark-App auf das Smartphone laden und dann eine Bezahlmethode wählen – Lastschrift, Kreditkarte, Paypal“, sagt Odo Veuskens, Repräsentant der Firma EasyPark, die für den Betrieb der neuen Technik sorgt. „Danach den Parkvorgang mit einem Fingertipp starten, beenden oder verlängern – allerdings nur innerhalb der Höchstparkdauer des angefahrenen Parkplatzes.“

Der eigentliche Vorteil des Handy-Systems liege nicht nur im bargeldlosen Bezahlen, sondern in der großen Variabilität, sagt Bürgermeister Kahl: „Der Nutzer kann jetzt zum Beispiel vom Strand aus die vorgewählte Parkzeit verlängern, ohne selbst zum Automaten laufen zu müssen.“ Dazu kommt, dass man eine ursprünglich länger gewählte Parkzeit auch im Nachhinein noch verkürzen kann.

In Kühlungsborn hat sich das System bereits bewährt

Das Ostseebad Kühlungsborn hatte die Parken-App bereits Mitte 2018 Jahres eingeführt und gerade von Urlaubern eine positive Resonanz erfahren. Denn vor allem Großstädter kennen das digitale System in Ergänzung zum konventionellen Automatenbetrieb schon lange.“ Das Besondere: Das Fahrzeug steht, wenn die Handy-Methode angewendet wird, ohne einen für die Politesse sichtbaren Parkschein auf dem Parkplatz. Ein Knöllchen drohe den Besitzern aber dennoch nicht, versichert Odo Veuskens von der Firma Easypark: „Die Politessen scannen mit ihren Handys die Kennzeichen dieser Autos und bekommen sofort die Information über die bezahlte Parkzeit des jeweiligen Fahrzeugs.“

Nutzer zahlen etwas mehr – zumindest theoretisch

Das Ostseebad Nienhagen muss für die Einführung des neuen digitalen Parksystems übrigens keinen Cent bezahlen – denn das Unternehmen holt sich sein Geld von den Nutzern. „Die Transaktionskosten pro Parkvorgang betragen mindestens 20 Cent beziehungsweise 15 Prozent der kommunalen Parkgebühren“, sagt Veuskens. Die Kommune kassiere den vollen Betrag ihrer für den jeweiligen Parkplatz vorgesehenen Gebühr – entsprechend der Parkdauer.

Heißt: Das Parken mit dem Handy wird für den Nutzer 15 Prozent teurer, als wenn er in guter alter Manier einen Parkschein ziehen würde. Aber auch diese Rechnung sei rein theoretisch – denn in der Praxis „reize“ kaum ein Autofahrer die volle Parkzeit aus: „Bezahlt hat er sie aber trotzdem.“

Von Lennart Plottke