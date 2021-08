Nienhagen: Ärger über Schmierereien an Strandmauer und Strandkorb

Ostseebad Nienhagen

Große Buchstaben in Violett, Orange und Weiß prangen seit Dienstagnacht auf der Strandmauer im Ostseebad Nienhagen. Auf Höhe des Rettungsturms haben Vandalen die Steine auf einer Länge von zwölf Metern verunstaltet. Dazu wurde auch ein Strandkorb in unmittelbarer Nähe mit schwarzen Kritzeleien „verziert“. „Ein Einwohner hat den Schriftzug in der Früh entdeckt und der Polizei gemeldet“, sagt Nienhagens Bürgermeister Uwe Kahl (CDU). „Die Strandkorbgenossenschaft und auch die Gemeinde haben Strafanzeige gegen unbekannt gestellt.“ Wobei er mit Blick auf eine mögliche Aufklärung eher skeptisch sei: „Die Polizei hat in solchen Fällen doch kaum eine Handhabe – ich glaube nicht, dass der oder die Täter gefasst werden.“

„Die Entfernung der Farb-Schmierereien auf der unebenen Granitmauer ist besonders schwierig – deshalb müssen wir eine Fachfirma beauftragen.“ Birger Mendrina, Leiter Bauhof Ostseebad Nienhagen Quelle: Sabine Hügelland

Tatsächlich sei eine Überführung meist nur „auf frischer Tat“ möglich, sagt Kristin Hartfil, Sprecherin der Polizeiinspektion Güstrow: „Nicht alle Täter sind ja auch mit der Spraydose unterwegs, viele benutzen für ihre Kritzeleien nur Edding-Stifte – und die sind schnell in der Hosentasche versteckt.“ Darüber hinaus würden viele Fälle gar nicht zur Anzeige gebracht, betont Hartfil: „Weil die Betroffenen oftmals auf den Kosten sitzen bleiben.“ Es sei denn, es handele sich etwa um rechte Symbole oder Parolen: „Wir arbeiten mit den Ordnungsämtern oder Straßenmeistereien zusammen, damit die Schriftzüge möglichst zügig wieder verschwinden.“

Keine signifikante Zunahme von Schmierereien

Bislang habe es in Bad Doberan in diesem Jahr acht angezeigte Fälle von großflächigen Schmierereien gegeben, in Kühlungsborn 15, in Rerik drei, sagt die Polizeisprecherin: „Im Vergleich zu 2020 unterscheidet sich das kaum – von einer signifikanten Zunahme kann man nicht sprechen.“ Im Ostseebad Nienhagen habe es einige Jahre keine Verunstaltungen dieser Art gegeben, sagt Uwe Kahl: „Jetzt geht es offenbar wieder los und wir müssen für so einen Unsinn bezahlen – nicht zu fassen.“

Dabei sei die Entfernung der Farb-Schmierereien auf der unebenen Granitmauer besonders schwierig, erklärt Bauhof-Leiter Birger Mendrina: „Deshalb müssen wir eine Fachfirma beauftragen.“ Zusätzlich zum ebenfalls in Mitleidenschaft gezogenen Strandkorb bemesse sich der geschätzte Schaden auf mehr als 2000 Euro.

Unschöner Blickfang: Riesige Buchstaben verunstalten derzeit die Strandmauer in Nienhagen. Quelle: Sabine Hügelland

Auch das Ostseebad Kühlungsborn hatte in den vergangenen Jahren mit Auffälligkeiten im Bereich Sicherheit und Ordnung zu kämpfen. Vor allem Heranwachsende und junge Erwachsene machten sich im Stadtbereich bei Partys an den Strandkörben zu schaffen, im Stadtwald hinterließen die Feiernden eine Unmenge an Unrat. Um hier präventiv vorzugehen, hat die Stadt seit Beginn der Corona-Pandemie einen privaten Sicherheitsdienst engagiert.

Sicherheitsdienst sorgt in Kühlungsborn für Ordnung

Die Mitarbeiter sind vor allem nachts im Einsatz und sorgen dafür, dass sich Versammlungen auflösen, um so mögliche Sachbeschädigungen und Vermüllung zu verhindern. Auch Schmierereien an Parkhäusern und öffentlichen Gebäude hat der Sicherheitsdienst im Blick. Mit Erfolg: Im vergangenen Jahr konnten etwa Adressen, Fotos und Daten von Jugendlichen und Erwachsenen an die Polizei weitergeleitet werden, die Strandkörbe zerlegt hatten.

Mit Graffiti und Vandalismus musste sich auch Bad Doberan eine Zeit lang vermehrt herumschlagen. Im vergangenen Jahr waren beispielsweise Parkbänke auf dem Kamp zertrümmert worden, landete eine Sportkarre im Schmarlteich. „Bei uns ist jetzt zum Glück Ruhe eingekehrt“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). Ein möglicher Grund: „An der Skateranlage haben wir ja eine Fläche für Graffiti-Kunst freigegeben – und ich sehe, dass es da häufiger zu Veränderungen kommt.“

Darüber hinaus hätten die strafbaren Verunstaltungen an Gebäuden und Mauern nichts mit Graffiti zu tun, stellt Arenz klar: „Das sind meist nur irgendwelche dahingeschmierte Kürzel – diese Leute werden in der Szene verachtet.“ Auch die Situation rund um das Parkdeck an der Verbindungsstraße habe sich deutlich beruhigt, erklärt Doberans Bürgermeister: „Da hatten wir zwar weniger Probleme mit Schmierereien – aber durch den Einsatz einer Videokamera kommt es hier auch kaum noch zu Sachbeschädigungen.“

Von Sabine Hügelland und Lennart Plottke