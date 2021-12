Nienhagen

Dass sich ein Ostseespaziergang auch bei Windstärke neun lohnen kann, hat Carola Weber jetzt eindrucksvoll erfahren: „Die Kraft der Natur – gewaltig, wortwörtlich atemberaubend und doch so schön“, sagt die OZ-Leserin zu ihrem stürmischen Foto am Nienhäger Strand. Da können schon mal die Buhnen von einem kunstvollen Meeresschaum eingehüllt werden. Auch in den kommenden Tagen sollten Sie bei einem Ausflug an die Küste Standfestigkeit beweisen – die raue Wetterlage soll sich bis zum Wochenende kaum ändern.

Von Karola Wolter