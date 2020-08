Ein Schlauch-Automat am Ostseeküstenradweg soll Radlern bei Bedarf schnell wieder auf die Sprünge helfen. Er gehört Jörg Schomacker, der dieses Jahr in seinen Fahrradladen in Elmenhorst viel zu tun hat. Seit einigen Jahren wird der Automat weniger gebraucht. Das hat einen Grund.