Nienhagen

„Wir kommen aus dem Ruhrgebiet“, sagt Ingo Anderbrügge und lächelt. „Und wir lieben den Fußball – das wollen wir den Leuten hier oben an der Küste im kommenden Sommer beweisen.“ Mit seinen Mitstreitern Ulrich Turowski und Holger Möbuß hat sich der frühere Bundesliga-Profi und Star des FC Schalke 04 auf den Weg nach Nienhagen gemacht, um den Bürgermeistern aus dem Ostseebad sowie den benachbarten Gemeinden Börgerende-Rethwisch und Elmenhorst-Lichtenhagen die Idee seiner „Fußballfabrik“ vorzustellen. „Unser Motto ist Training, lernen, leben“, erklärt Anderbrügge. „Wir machen keine Profis, sondern möchten die Kinder und Jugendlichen durch unser Training ein kleines Stück verbessern und ihnen in unseren Workshops etwas für ihren weiteren Lebensweg mitgeben – egal ob auf dem Sportplatz, in der Schule oder in der Vorbereitung auf den Beruf.“

Neben Training und Spiel stehen auch Teamgeist und Wertevermittlung bei den Workshops ganz oben. Quelle: Fußballfabrik

Diese Workshops sollen möglichst schon in einigen Monaten auch in Mecklenburg angeboten werden. Gemeinsam initiiert von Anderbrügge und dem früheren Börgerender und jetzigen Nienhäger Klaus Bergmann, könnte es in den Sommerferien ein jeweils fünftägiges Fußballcamp mit wechselnden Standorten geben. „Wir wollen die gesamte Ferienzeit mit unserem Programm ausfüllen“, erklärt Bergmann. „Vorstellbar wäre etwa, dass die ,Fußballfabrik’ zwei Wochen in Rethwisch Station macht und danach im Zwei-Wochen-Rhythmus nach Nienhagen sowie im Anschluss nach Elmenhorst weiterzieht.“

Rund 10 000 Teilnehmer in 124 Camps

1997 gegründet, bietet die „Fußballfabrik“ deutschlandweit Camps für Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 15 Jahren an. „2019 hatten wir rund 10 000 Teilnehmende in insgesamt 124 Camps“, sagt Ingo Anderbrügge. „Wir stellen neben der eigentlichen Trainings- und Freizeitgestaltung auch Trikots mit Namen, eine Trinkflasche und einen Ball zur Verfügung, dazu gibt’s am Ende Urkunden und Pokale.“

Die Voraussetzungen für ein „Ostseecamp“ seien optimal, meint Klaus Bergmann. „Die Gemeinden liegen direkt nebeneinander, es gibt für alle kurze Wege, wir haben einen guten Mix aus Kunstrasen- und Bolzplätzen.“ Gerade mit Blick auf die Hauptsaison könnte man die Workshops bestens als „Urlaubscamp“ vermarkten, sagt auch Ingo Anderbrügge: „Die Eltern genießen ein paar freie Stunden, während der Nachwuchs aus ganz Deutschland unter professioneller Betreuung Fußball spielt.“

Dabei gehe es nicht nur um das reine Training, stellt der 57-Jährige klar, der 1997 mit Schalke den Uefa-Pokal gewonnen hat: „Wir wollen euch hier nicht erklären, wie Fußball funktioniert – wir wollen den Teilnehmern auch Werte, wie Disziplin, Respekt, Pünktlichkeit und Toleranz, vermitteln.“ So werde es nach den Praxiseinheiten auch regelmäßige Theorie-Blöcke geben: „Gerade bei diesen eigentlich elementaren Dingen kann der Sport manchmal sehr helfen.“

Tourismus soll aktiv mit eingebunden werden

Ein wesentlicher Aspekt: „Der Tourismus des jeweiligen Standortes soll aktiv mit eingebunden werden“, erklärt Ingo Anderbrügge. „Nach dem Training am Vormittag auf dem Platz könnte es nachmittags Aktivitäten im Ort, wie zum Beispiel eine Stadtrallye, Strandfußball oder einen Sandburgenwettbewerb, geben – damit haben wir in unseren Camps etwa auf der Insel Borkum schon gute Erfahrungen gemacht.“ Dazu kämen mögliche Vergünstigungen bei lokalen Partnern, wie Fahrradverleih, Strandkorbverleih oder Gastronomie: „Letztlich könnten davon viele Leute profitieren.“

Die Fußballcamps werden – wie hier auf Borkums Promenade – traditionell mit einem großen Abschiedsfest beendet. Quelle: Fußballfabrik

Ein Ansatz, der auch Horst Hagemeister überzeugt. „Alles, was die Attraktivität unserer Orte steigert, kann man nur unterstützen“, sagt der Bürgermeister von Börgerende-Rethwisch. „Das Interesse ist auf jeden Fall da.“ Jetzt gelte es, die konkreten Rahmenbedingungen abzustecken, so Hagemeister: „Wir werden die Kosten verteilt, wann wären die Plätze für so ein Camp frei, wie sieht das Marketing aus?“ In Elmenhorst sei der Sportplatz beispielsweise vom Verein gepachtet, in Lichtenhagen gehöre die Anlage der Gemeinde, sagt Bürgermeister Uwe Barten: „Da müssen wir uns auch an die jeweiligen Gebührenordnungen halten, um niemanden zu benachteiligen.“

Grundsätzlich müssten die drei Kommunen für sich erkennen, ob sie dieses Angebot nutzen wollten, macht Ingo Anderbrügge deutlich. „Eines ist aber sicher klar: Eltern wünschen sich gerade auch in dieser Region Freizeitangebote, und Deutschlands Sportart Nummer eins zieht eigentlich immer.“ In den kommenden Wochen wollen sowohl die Veranstalter als auch die drei Kommunen alle notwendigen Voraussetzungen für ein mögliches Fußballcamps an der Ostsee schaffen. Im Frühjahr werde er sich erneut vor Ort ein Bild machen, sagt Anderbrügge, der sich auch eine längerfristige Kooperation vorstellen kann: „Wir wollen in der Region etwas hinterlassen – das geht weit über ein reines Fußballcamp hinaus.“

Von Lennart Plottke