Nienhagen

Jetzt wird wieder gefeuert und gefeiert. Was dem Nienhäger Boots-und Angelverein (BAV) durch Corona verloren ging, wird am Sonnabend nachgeholt. Symbolisch für die ausgefallenen drei Sonnenwendfeuer entzünden sie nun wieder einen Meiler, traditionell auf der Strandkorbwiese mit Blick auf die Ostsee.

Die Sonnenwendfeuer des BAV finden auf einer Wiese mit Ostseeblick statt. Quelle: Sabine Hügelland

Am Sonnabend starten die Sonnenwendfeuer wieder im Ostseebad Nienhagen

Los geht es um 17 Uhr mit Musik und viel Kulinarik wie Bratwurst, Steak, Rauchwurst und natürlich auch Getränken. Diesmal wird allerdings auf hausgemachte Schaschliks und Fischbrötchen verzichtet, denn auch die Corona-Auflagen müssen immer noch eingehalten werden. Maskenpflicht gilt jedoch nicht. Aber das Areal wird eingezäunt, Gäste können nur an einer Stelle passieren.

Nachhaltigkeit auch beim BAV, der neue Mehrwegbecher anschaffte. Quelle: BAV

Nachhaltige Becher angeschafft

Dennoch dürfte das dem Open-Air-Feeling nichts anhaben können. In den Sonnenuntergang hinein wird das Feuer die Leidenschaft zum Feiern sicher entfachen. Der Meiler fällt etwas kleiner aus als sonst. Wegen der Brandgefahr und auch, weil das Geld für einen Themenmeiler wie dem Leuchtturm zum 20. Jubiläum, einfach fehlt. Dafür wurden Mehrzweckbecher angeschafft, um nachhaltiger zu wirken. Sie besitzen das Logo und den Schriftzug des Ostseebades Nienhagen.

Gründung vor 25 Jahren

Im Oktober besteht der BAV seit 25 Jahren. So ist das erste Fest nach der langen Covid-19-Zeit, auch ein Jubiläumsfeuer. „Wir werden im Oktober nur mit Freunden feiern“, sagt Michael Flügel. Seit 1996 hat er – mit kurzer Unterbrechung aus beruflichen Gründen – den Vorsitz inne.

Die Mitgliederzahl ist in all den Jahren mit 40 relativ stabil geblieben. Der Älteste ist 83, der Jüngste 26 Jahre jung. „Neue Anträge erhalten wir immer wieder“, so Flügel. „Anfangs waren wir nur Unternehmer und ein paar Arbeitslose. Jetzt haben fast alle Arbeit und es gibt 20 verschiedene Gewerke, sodass es auch dadurch viel gegenseitige Unterstützung gibt.“

Ehefrauen helfen mit, Feste auszurichten

Dem Verein stehen jedoch auch Nichtmitglieder zur Seite, mal mit finanziellen Mitteln oder mit Tatkraft. „Allen voran unsere Ehefrauen, die viel Arbeit übernehmen, wenn wir die Feste ausrichten“, sagt der 62-Jährige.

Vor der Gründung suchten einige Angelfreunde nur Liegeplätze für ihre Boote. Doch sie wollten auch das kulturelle Leben im Ostseebad bereichern. Drei Familien richteten damals privat Sonnenwendfeuer aus. „Wir legalisierten das durch den Verein“, sagt Flügel.

Willi Chmiela half bei der Gründung

Dann wird er sehr nachdenklich: „Dem damaligen Bürgermeister Willi Chmiela ist es zu verdanken, dass wir in die Gründung kamen.“ Willi Chmiela verstarb jetzt im Juli nach langer schwerer Krankheit, erst knapp über 70. Er war auch Mitglied und gehörte zur BAV-Familie, wie auch der jetzige Bürgermeister Uwe Kahl.

Die Mitglieder legen darauf Wert, ein kameradschaftliches Miteinander zu leben, wie in einem Netzwerk. „Das greift bis in die Freiwillige Feuerwehr von Nienhagen“, betont Flügel. „Wir helfen uns untereinander. Die Kameraden unterstützen uns an diesem Sonnabend wieder.“ Gemeinsame Skatabende stärken das Wir-Gefühl.

Keine Einnahmen mehr, um laufende Kosten zu decken

Die Sonnenwendfeste sind jedoch auch Einnahmequellen, die durch Corona versiegten. „Wir mussten unsere Reserven angreifen, denn wir haben laufende Kosten zu bestreiten. Dabei galt es, auch den Mitgliedsbeitrag zu erhöhen. Es ging nicht anders“, so der BAV-Vorsitzende.

Man darf nicht vergessen, dass wir Anschaffungen tätigen mussten wie Zelt, Stände und Gulaschkanone. Außerdem haben wir Ausgaben für die Anmietung eines Lagers sowie Versicherungen, die drei Boote und anderes. Da kommt schon eine fünfstellige Summe zusammen“, macht er klar. Die Lebensmittel und Getränke für die Events sind noch nicht inbegriffen.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr

Wenn nach einem Fest dennoch Geld übrig blieb, ging das in die Vereinskasse für gemeinsame Aktivitäten wie Angelausflüge, kleine Reisen und das interne Familienfest. „Auch richten wir für die Kita gemeinsam mit der Feuerwehr ein Neptunfest für die zukünftigen Schulkinder aus“, sagt Flügel, der mit seiner Firma BauPunkt Flügel in Bad Doberan und Wismar ansässig ist.

„Was uns besonders leidtut, dass wir kein Geld übrig haben, um eine gemeinsame Jubiläumsreise zu unternehmen“, sagt er. „Das Geld geht nun in das Sommersonnenwendfest am Sonnabend. Doch wir wollten darauf nicht verzichten. Die Leute freuen sich doch, dass es endlich wieder losgeht.“

Sein Wunsch für die Zukunft: „Dass wieder alles möglich ist und wir unsere Veranstaltungen normal durchführen können“, sagt Michael Flügel.

Von Sabine Hügelland