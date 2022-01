Nienhagen: Bürgermeister Kahl wehrt sich gegen Kritik

Nienhagen

Steuergelder würden verschwendet, Meinungen von Vertretern der Opposition und Andersdenkenden würden regelmäßig nicht beachtet, Ideen und Projekte aktiver Bürger mit vorhandener Stimmenmehrheit abgewendet: In einer offiziellen Anfrage hatte die Nienhägerin Marita Hensel-Staemmler die Gemeindevertreter der CDU/SPD-Fraktion im vergangenen November heftig attackiert. „Meine Anfrage bezieht sich auf einen Beitrag in der Ostsee-Zeitung“, schreibt Hensel-Staemmler. „Darin wurde dargestellt, wie in unserem Ort durch die Entscheidungsträger mit finanziellen Mitteln unserer Gemeinde, also auch mit meinem Steuergeld umgegangen wird.“ Am Ende komme ein Defizit von rund einer halben Millionen Euro zusammen: „Bei so einer Summe müsste im Regelfall ein Untersuchungsausschuss tätig werden, in unserer Gemeinde ist es aber wohl noch nicht einmal eine Stellungnahme der Verantwortlichen wert.“

„Sobald aktive Bürger neue Ideen vortragen, werden diese mit der vorhandenen Stimmenmehrheit abgewendet.“ Marita Hensel-Staemmler, Einwohnerin Ostseebad Nienhagen Quelle: Ove Arscholl

Jetzt äußert sich Bürgermeister Uwe Kahl (CDU) dazu stellvertretend: „Die Realität zeigt, dass insbesondere durch die Bürgerinitiative ‚Gemeinsam für Ostseebad Nienhagen‘ (BIG) demokratisch gefasste Beschlüsse nach der Beschlussfassung regelmäßig torpediert werden“, so Kahl. „Damit gehen in der Regel ein Terminverzug, neuerliche Anforderungen und damit erhöhte Kosten einher.“

So sei beispielsweise mit Blick auf einen geplanten Wasserwanderrastplatz demokratisch ein Grundsatzbeschluss zur Untersuchung des Vorhabens gefasst worden. „Zwei Minister und der Fördermittelverantwortliche des Wirtschaftsministeriums haben der Gemeinde Mittel in Aussicht gestellt“, erinnert sich Kahl. „Verantwortungsvoll wurde keine umfängliche Planung in Auftrag gegeben, sondern Gutachten zur Machbarkeit wurden erarbeitet.“

Diese hätten insbesondere nach Abstimmung mit den Behörden erhebliche Auflagen im Genehmigungsprozess gezeigt: „Nach transparenter Darlegung wurde wiederum demokratisch der Beschluss zur Einstellung des Vorhabens gefasst – es ist kein Schaden erkennbar.“

Auch bei der neuen Strandversorgung habe die gesamte Gemeindevertretung einen Beschluss gefasst, sagt Nienhagens Bürgermeister: „Unter Federführung des ursprünglich beauftragten Architekten wuchs das Haus kostenseitig immer stärker an – das Vertrauen ging im Zuge des Projektes verloren.“ Nach einem Gesamtbeschluss aller Fraktionen sei das Vorhaben in kleinerer Ausführung ausgeschrieben worden und befinde sich derzeit in der Umsetzung: „Hier wurde also Schaden abgewendet.“

„Bürger haben die Möglichkeit, Meinungen über ihre Vertreter in die Diskussion zu bringen – das wird gelebt und umgesetzt.“ Uwe Kahl (CDU), Bürgermeister Ostseebad Nienhagen Quelle: Sabine Hügelland

Darüber hinaus sei die Gemeindevertretung gemäß dem Wählerwillen zusammengesetzt, erklärt Uwe Kahl: „Meinungen und Gegenmeinungen sind richtig und führen in einem Diskussionsprozess zu Beschlüssen.“ Bürger hätten die Möglichkeit, Meinungen über ihre Vertreter in die Diskussion zu bringen: „Das wird gelebt und umgesetzt.“ Richtig sei jedoch auch, dass eine Mehrheit für die Anträge gefunden werden müsse – „insofern gibt es keine Zwangsläufigkeit bei Bürgereingaben“.

Ein weiterer Kritikpunkt: „Sobald durch aktive Bürger neue Ideen und Projekte vorgetragen werden, wie etwa die weitere Nutzung des Trafoturms, entsteht regelmäßig der Eindruck, dass dieses mit der vorhandenen Stimmenmehrheit abgewendet wird“, schreibt Marita Hensel-Staemmler an die Gemeindevertretung. „Dafür wird sich noch nicht mal die Mühe gemacht, inhaltsreich Argumente darzustellen.“

Richtig sei, dass in vielen Durchsprachen während der Ausschüsse die Thematik besprochen wurde, sagt Bürgermeister Uwe Kahl: „Bürgermeinungen wurden vorgetragen und ebenfalls durchgesprochen – schlussendlich wurden insgesamt drei Beschlüsse gefasst.“ Aufgrund eines Beschwerdeführers sei die Kommunalaufsicht nochmals bemüht worden – diese habe die Thematik des Trafoturmes intensiv geprüft: „Ergebnis: keine Rechtsverstöße.“

