Nienhagen

Auf ihrer Sitzung am kommenden Donnerstag wollen Nienhagens Gemeindevertreter unter anderem über den Hochwasserschutz im Ostseebad beraten. Der Zweckverband Kühlung will in der Lovis-Corinth-Straße, im Schulweg, in der Doberaner Straße sowie im Neu Rethwischer Weg neue Niederschlagswasser-Leitungen bauen. Das aktuelle Entwässerungssystem stammt in diesen Bereichen aus den 1970er Jahren.

In diesem Zusammenhang soll auch das Problem der Entwässerung auf der Landestraße gelöst werden. „Die schlechten Vorflutverhältnisse wären verbessert, weil der vorhandene Straßengraben entlang der L12 derzeit nicht ausreichend versickerungsfähig ist und die Straße dadurch Schaden nimmt“, erklärt Karsten Voigtländer vom gleichnamigen Planungsbüro. „Dazu werden auch die anliegenden Grundstücke besser entwässert.“

Vier Bauabschnitte bis zum Jahr 2023

Die Baumaßnahme soll in vier Abschnitte aufgeteilt werden. Los geht es in diesem Frühjahr im Neu Rethwischer Weg – die neue Leitung verläuft größtenteils im Bereich des vorhandenen Straßengrabens. Im zweiten Bauabschnitt, der im dritten und vierten Quartal dieses Jahres realisiert werden soll, wird die Niederschlagswasser-Leitung unterhalb der Lovis-Corinth-Straße neu verlegt. Die Arbeiten in diesem Bereich sollen sechs bis acht Wochen dauern.

Der dritte Bauabschnitt, die Neuverlegung des Regenwasserkanals in der Doberaner Straße, erfolgt 2022/2023. Für die gesamte Baumaßnahme sind Kosten von rund 774 000 Euro avisiert – 19 Prozent dieser Summe muss die Gemeinde an Eigenmitteln aufbringen.

Gemeindevertretung: 28. Januar, 19 Uhr, Feuerwehrgebäude

Von Lennart Plottke