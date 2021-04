Nienhagen: Darum verzögert sich der Baustart für neue Strandversorgung

Nienhagen

Eigentlich sollte mit dem Bau einer neuen Strandversorgung an der Nienhäger Promenade zwischen Ostern und Pfingsten begonnen werden, bereits im Juni war die Eröffnung geplant. Doch es kommt einmal mehr zu Verzögerungen. „Auf Ausschreibungen für das komplette Bauvorhaben haben wir nicht ein einziges Angebot erhalten“, bedauert Bürgermeister Uwe Kahl (CDU). „Die Baubranche ist offenbar sehr gut ausgelastet – jetzt müssen wir andere Wege finden.“

So sollen etwa für die Herstellung des Fundamentes, den Aufbau des Holzständerwerkes inklusive Fenster oder auch den Innenausbau separate Angebote eingeholt werden. „Die Frist für die entsprechenden Ausschreibungen endet am 5. Mai“, sagt Kahl. „Ich bin gespannt, wie viele Rückmeldungen wir dann bekommen haben.“

Lange Debatten um Grundstück in Toplage

Zu Beginn dieses Jahres hatten Nienhagens Gemeindevertreter nach jahrelangen Debatten dem Bau einer Strandversorgung zugestimmt. Nachdem Scanhaus-Chef Friedemann Kunz mit seinen Plänen eines Selbst­bedienungsrestaurants inklusive Dachterrasse gescheitert war und sich im Frühjahr 2014 komplett vom Projekt zurückgezogen hatte, war in der Gemeinde eine grundsätzliche Debatte über den Umgang mit dem Grundstück in Toplage entbrannt.

„Wir haben uns letztlich dafür entschieden, erst mal nur ein Drittel des ursprünglich geplanten Objektes zu bauen“, erklärt Uwe Kahl. „Und zwar so, dass das auch relativ zügig umsetzbar ist.“ In nur vier Wochen Bauzeit soll ein Haus in Holzkonstruktion entstehen, das einen Imbiss und Kiosk, ein Büro für die Strandkorbgenossenschaft und auch öffentliche Toiletten beherbergt. Aktuell avisierte Kosten: rund 450 000 Euro. Dann soll auch die bisherige Containerlösung für öffentliche Toiletten verschwinden.

Ein potenzieller Pächter sei auch gefunden, sagt Kahl: „Gemeinsam mit dem Planer wurde bereits der Grundriss abgestimmt – die entsprechend angepassten Papiere wurden für die Baugenehmigung eingereicht.“

Von Lennart Plottke