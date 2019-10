Das „Haus am Meer“ und seine Geschichte

Nienhagen

Wenn Gäste das „Haus am Meer“ im Ostseebad Nienhagen betreten, fällt es sofort ins Auge: das schwarze Kleid im Foyer. „Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, dass sich Carla Seiffert in den 1930er-Jahren in diesem Kleid durch das Haus bewegt hat“, sagt Inhaberin Hildegard Benning mit leuchtenden Augen. „1930 wurde unser heutiges Hotel für Frauen von ihrem Ehemann Karl Seiffert erbaut – und in einer Anzeige aus dem Jahre 1935 sogar als ‚erstes Haus am Platz‘ vorgestellt.“

Nur ein spannender Aspekt, der Hildegard Benning dazu bewog, sich näher mit der Historie zu beschäftigen – und jetzt ein lang gehegtes Projekt in die Tat umzusetzen. „Ich habe Kontakt zu Seifferts Enkel Rolf aufgenommen, der über eine sensationelle Sammlung von Fotos, Dokumenten und spektakulären ‚Fundstücken‘ aus der Zeit verfügt“, erklärt die studierte Historikerin. „Neben dem Festkleid der Ehefrau stellen wir hier derzeit auch einen Dekorteller von Seltmann aus den 1930er-Jahren aus, dazu eine spezielle Nienhäger Jubiläumstasse oder auch Geschirr der Reederei Hamburg Süd.“

Übersee-Antiquitäten schmückten die Ausstattung

Besonderer Blickfänge: ein Jacaré-Reptil aus dem Amazonasgebiet sowie der Panzer eines Gürteltiers. „Da haben die Damen des Hauses früher ihr Strickzeug aufbewahrt“, sagt Benning und lacht. „Man gönnt sich ja sonst nichts.“ Diese Übersee-Antiquitäten, mit denen das „Haus am Meer“ ausgestattet war, seien der Rest einer ursprünglich viel größeren Sammlung, sagt die heutige Inhaberin: „Zum einen hat Karl Seiffert die Objekte von seinen Reisen zur See mitgebracht, andererseits sind das Geschenke von Lehrlingen auf der Neptunwerft, die nach ihrer Ausbildung bei Karls Vater Hugo Georg Gustav Schiffbauer oder Seeleute geworden waren und auf diese Weise in alle Welt und die deutschen Kolonien kamen.“

Darüber hinaus gebe es noch ein altes Gästebuch, in das sich mehrere prominente Persönlichkeiten wie etwa der Opernsänger Luciano Tozzi eingetragen hätten, freut sich Hildegard Benning: „Offenbar war auch der bedeutende Musiker Konrad Blumenthal zu Gast und hat hier das Gros eines Flötenkonzerts komponiert.“ Pikant: „Wir haben auch Liebesbriefe gefunden, die Blumenthal der Hausherrin Carla Seiffert geschrieben hat – sehr interessant.“

Veranstaltung zur wechselvollen Geschichte

Dies alles sei „lebendige Geschichte“, ist Hildegard Benning überzeugt: „Die Vergangenheit ist nicht tot – sie hat mit mir zu tun, ich lebe darin. Es ist Geschichte zum Anfassen.“ Deshalb wird es am 22. Oktober eine Veranstaltung geben, zu der Hausgäste und Nienhäger eingeladen sind, die sich seit jeher mit der Historie des Ostseebades beschäftigen. „Mit dabei ist auch Christina Zwingenberger“, sagt Benning. „Sie kann sicher eine ganze Menge über die Jahre erzählen, in denen sie hier im Ferienheim des VEB Fischkombinates Rostock als Betriebsleiterin unter anderem 120 Essen für Gäste und Kinder aus dem benachbarten Ferienlager gekocht hat.“ Dazu werden Bilder und Auszüge aus Filmen gezeigt, die sich in erster Linie mit der frühen Geschichte des Hauses, den 1960er-Jahren sowie der Gegenwart befassen.

Eines sei bei der Sichtung der unzähligen Dokumente und Fundstücke aber schnell deutlich geworden, so Benning: „Mit einer einzigen Veranstaltung kommen wir nicht hin – in absehbarer Zeit wird es eine zweite geben, die sich vor allem mit der Geschichte des Hauses während der DDR-Zeit beschäftigen soll.“ Und: „Daneben ist auch ein Tag der offenen Tür geplant – wenn wir nach der Saison ein bisschen zur Ruhe gekommen sind, wollen wir alle Nienhäger und Gäste an der spannenden Historie unseres Hotels teilhaben lassen.“

Antiquitäten vor Roter Armee versteckt

Dass Besucher heute überhaupt Antiquitäten wie Teller, Reptil oder Gürteltier bestaunen können, ist übrigens keine Selbstverständlichkeit: „Viele Dinge, die zur Ausstattung des Hauses gehörten, wurden nach dem Krieg und vor dem Eintreffen der Roten Armee auf dem Grundstück und im Wald vergraben“, erzählt Hildegard Benning. „Erst nach dem Abzug der Soldaten wurden sie wieder geborgen.“ Das größte Kompliment habe ihr kürzlich Enkel Rolf Seiffert gemacht: „Das Haus sei jetzt ein wenig so wie früher – sehr lebendig, offen und gastfreundlich. Großmutter Carla hätte großen Gefallen daran gehabt.“

Von Lennart Plottke