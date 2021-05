​Nienhagen: Das ist der Stand beim geplanten Edeka-Markt

Nienhagen

Um Nienhagen auch infrastrukturell attraktiver zu machen, soll an der Doberaner Straße ein neuer ­Edeka-Markt gebaut werden. Seit gut zwei Jahren wird im Ostseebad über die Ansiedlung eines größeren Lebensmittelmarktes diskutiert. „Es gab zuletzt sehr intensive Gespräche zwischen Gemeinde, Edeka-Gruppe und Investor“, sagt jetzt Haie-Jann Krause, Vorsitzender des Bauausschusses. „Dabei ging es bereits um kleinste Details – es sind sehr viele Abstimmungen gelaufen.“ So solle sich das neue Gebäude beispielsweise etwas an die Architektur des Ostseebades anpassen, so Krause: „Wir bekommen hier nicht nur die Standard-Variante.“

Haie-Jann Krause, Vorsitzender Bauausschuss Nienhagen Quelle: Roswitha Heisenberg

Geplant ist laut Aufstellungsbeschluss ein sogenannter Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von maximal 1200 Qua­dratmetern. „Es gilt jetzt, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan anzupassen“, erklärt Krause. „Alle Parteien haben sich sehr kooperativ gezeigt.“ Aktuell handelt es sich bei der rund ein Hektar großen Fläche neben der Fischräucherei noch um Ackerland.

Mit dem neuen Edeka-Markt soll das Angebot in der Gemeinde Nienhagen für die Bevölkerung und Feriengäste deutlich verbessert werden – denn der Standort ist auch fußläufig erreichbar. Die städtebauliche Zielsetzung ist zudem Bestandteil der vor einigen Jahren von mehreren Arbeitsgruppen erarbeiteten Gemeindeentwicklungskonzeption (GEK).

Von Lennart Plottke