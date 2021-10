Nienhagen: Das wurde aus der Robbe vom Hauptstrand

Nienhagen

Die Robbe, die am Donnerstag in Nienhagen gesichtet wurde, ist vermutlich zurück in der Ostsee. „Wir haben eine App, mit der Sichtungen gemeldet werden können“, sagt Anke Neumeister vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Darüber sei am Donnerstag und Freitag in der Region ein weibliches Tier gemeldet worden. „Es nimmt zu, dass Robben sich an den Stränden niederlassen, um sich auszuruhen“, sagt sie. 

Gegen 14 Uhr hatten Spaziergänger das Tier am Hauptstrand von Nienhagen entdeckt. Bauhofmitarbeiter des Ostseebades informierten umgehend das Meeresbiologische Institut und sperrten das Gebiet um die Robbe großflächig ab. „Für uns gab es einen Lehrgang in Stralsund, wie wir mit so einer Situation umzugehen haben“, sagte der Leiter des Bauhofs, Birger Mendrina. Das Tier schien gesund zu sein.

An belebten Stränden sei es üblich, eine Absperrung zu errichten, sagt auch Anke Neumeister. Dadurch wolle man es den Tieren ermöglichen, wieder zurück ins Wasser zu kommen. Die Mitarbeiter des Meeresmuseums vermuten, dass der Nienhäger Robbe das gelungen sein muss. „Wenn sie verstorben wäre, hätten wir eine Meldung über einen Totfund bekommen.“

Von Cora Meyer