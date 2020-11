Nienhagen

Zwar sind die Fitnessstudios coronabedingt geschlossen, doch auf Fitnessgeräte muss nicht verzichtet werden. Einige Städte und Gemeinden haben in den vergangenen Jahren in Sportgeräte unter freiem Himmel investiert, darunter das Ostseebad Nienhagen. OZ-Redakteurin Anja Levien hat die Geräte getestet.

Der Bewegungsparcours mit Meerblick liegt an der Steilküste direkt am Europäischen Wanderweg E 9 und zieht Spaziergänger und Jogger an. Hier werden die Bauchmuskeln trainiert, die Hüfte geschwungen und der Gleichgewichtssinn geschult.

„Die Fitnessstudios sind alle dicht und hier kann man hinkommen und Sport machen“, sagt Klaus Gradler. Zusammen mit Gudrun Starke-Michaelis kommt er oft nach Nienhagen. „Wir gehen als erstes gleich zu den Geräten und nutzen sie“, erzählt die 75-Jährige aus Rethwisch. „Man ist in Bewegung, das ist hier eine schöne Sache. Das macht Spaß.“ Jetzt im Winter sei nicht ganz so viel los wie im Sommer. „In der Saison werden die Geräte viel genutzt.“

Erklärungen zur Nutzung auf Tafeln

Auf Tafeln an den Geräten wird erklärt, wie diese zu nutzen sind. Dabei wird in drei Stufen unterschieden: leicht, mittel, schwer. Beim Ganzkörpertrainer werden Kraft, Ausdauer und Koordination trainiert. Und Ausdauer in Form von Geduld braucht man schon, wenn man die Geräte nutzt: fünf bis zehn Minuten soll das leichte Training dauern, so die Empfehlung. Na, von nichts kommt nichts.

Also raufgestellt und losgelegt. Meine Füße stehen auf Pedalen, die mit Handgriffen verbunden sind. Die Bewegung, die folgt, ist wie Fahrradfahren, nur im Stehen. Mit der Armkraft soll ich meine Beine in Bewegung bringen. Da ist erst mal Konzentration gefragt, damit die Übung auch richtig ausgeführt wird.

Doch der Dreh ist schnell raus und der Blick aufs Meer wird genossen. Nur die fünf Minuten kommen mir doch sehr lang vor, so ohne Musik oder Gesprächspartner. Da muss ich noch lernen, mich nur auf den Sport zu konzentrieren.

Dann geht es an die Bauch- und Rückenstation. Ich lege mich auf die Vorrichtung, die Beine sind im rechten Winkel und der Oberkörper wird in Richtung Knie angehoben. Da spüre ich sie direkt, die Bauchmuskeln. Ja, die müssen trainiert werden. Das geht hier gut.

Kraft beim Rudern trainiert

Beim Rudergerät muss ich ebenfalls Kraft anstrengen, um in Bewegung zu bleiben. Das geht auf die Arme, aber ist auch ein gutes Gefühl. Da kommt mir der Beintrainer schon entspannend vor. Mit den Händen halte ich mich an der Querstange fest, meine Beine stehen in voneinander getrennten Pedalen, die sich in einer Gehbewegung vorwärts und rückwärts bewegen. Eine Übung, die alles schult: Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination und Gleichgewicht.

Auf dem Rückentrainer kommt die Bewegung aus der Hüfte. Quelle: Sabine Hügelland

Als letztes geht es auf den Rückentrainer. Hier ist die Hüfte gefragt. Im Sitzen oder Stehen mit den Händen am Haltegriff wird die Drehscheibe, auf der man sitzt oder steht, mit der Hüfte in Bewegung gebracht. Übungsdauer: Fünf bis zehn Minuten.

Hand aufs Herz: Ich habe keine fünf Minuten an den Stationen durchgehalten, aber das muss man auch nicht unbedingt. Die Fitnessgeräte können super in eine Laufrunde integriert werden.

Joggingstrecke entlang der Küste

Nicht ganz sechs Kilometer ist beispielsweise die Route Richtung Rostock an der Küste entlang durch den Küstenwald bis Höhe Technopark. Hier geht der Weg an einer Mauer links weiter nach Rostock, für die Joggingroute jedoch rechts abbiegen, die Straße zur Steilküste lang bis zur Doberaner Straße.

Ein kurzes Stück geht es auf den Radweg Richtung Zentrum, dann in den Schulweg einbiegen und dem um die Linkskurve folgen bis zum Feldrand. Dann geht es rechts in die Straße Alte Schule, die zurück auf den Küstenwanderweg führt. Links ab und Endspurt bis zu den Fitnessgeräten.

Eine zweite Joggingstrecke führt von den Fitnessgeräten in die andere Richtung in den Gespensterwald. Hier läuft man bis zur Waldstraße, biegt links in diese ab und folgt ihr bis zur Doberaner Straße. Hier geht es auf dem Fußweg an der Straße zurück ins Zentrum bis zur Ampel. Dort in die Strandstraße einbiegen und zurück zum Parkplatz oder Bewegungsparcours.

Wer mit dem Auto kommt, kann an der Kliffstraße gegen Gebühr parken.

Von Anja Levien