Nienhagen

Die Hängepartie um eine neue Strandversorgung im Ostseebad Nienhagen geht weiter. Eigentlich sollte mit dem Bau an der Promenade zwischen Ostern und Pfingsten begonnen werden, bereits im Juni war die Eröffnung geplant. Doch es kommt einmal mehr zu Verzögerungen. „Nachdem es auf Ausschreibungen für das komplette Bauvorhaben nicht ein einziges Angebot gab, haben wir die einzelnen Dienstleistungen separat ausgeschrieben“, erklärt Haie-Jann Krause, Vorsitzender des Bauausschusses. „Die Frist ist am 5. Mai abgelaufen – und auch hier gab es nicht eine Rückmeldung.“

„Sowohl auf Ausschreibungen für das komplette Bauvorhaben als auch auf einzelne Dienstleistungen gab es nicht ein einziges Angebot.“ Haie-Jann Krause, Vorsitzender Bauausschuss Nienhagen Quelle: Roswitha Heisenberg

Weder für die Herstellung des Fundamentes, den Aufbau des Holzständerwerkes inklusive Fenster noch für den Innenausbau hätten sich geeignete Firmen gemeldet, so Krause: „Das ist schon bemerkenswert – wir müssen jetzt also wieder andere Wege finden.“

Zu Beginn dieses Jahres hatten Nienhagens Gemeindevertreter nach jahrelangen Debatten dem Bau einer Strandversorgung zugestimmt. Nachdem Scanhaus-Chef Friedemann Kunz mit seinen Plänen eines Selbst­bedienungsrestaurants inklusive Dachterrasse gescheitert war und sich im Frühjahr 2014 komplett vom Projekt zurückzog, war in der Gemeinde eine grundsätzliche Debatte über den Umgang mit dem Grundstück in Toplage entbrannt.

Holzkonstruktion sollte für kurze Bauzeit sorgen

„Wir haben uns letztlich dafür entschieden, erst mal nur ein Drittel des ursprünglich geplanten Objektes zu bauen“, erklärt Bürgermeister Uwe Kahl. „Und zwar so, dass das auch relativ zügig umsetzbar ist.“ In nur vier Wochen Bauzeit soll ein Haus in Holzkonstruktion entstehen, das einen Imbiss und Kiosk, ein Büro für die Strandkorbgenossenschaft und auch öffentliche Toiletten beherbergt. Aktuell avisierte Kosten: rund 450 000 Euro. Dann soll auch die bisherige Containerlösung für öffentliche Toiletten verschwinden.

Erster Entwurf: So könnte die neue Strandversorgung an der Nienhäger Promenade aussehen. Quelle: Architekturbüro Pilote

Vielleicht müssten Gemeinde und Planer in diesem Punkt jetzt neue Wege gehen, meint Haie-Jann Krause: „Vor allem der Holzmarkt scheint derzeit extrem überlastet zu sein – möglicherweise könnte man beim Bau auch über eine Stahlkonstruktion nachdenken.“ Denn das seit nunmehr einige Jahre andauernde WC-Provisorium an der Promenade müsse endlich verschwinden, so Krause: „Das geht so nicht mehr.“

Darüber hinaus sei auch für den Imbiss bereits ein potenzieller Pächter gefunden, sagt Uwe Kahl: „Gemeinsam mit dem Planer wurde bereits der Grundriss abgestimmt – die entsprechend angepassten Papiere wurden für die Baugenehmigung eingereicht.“

Massivbau als mögliche Alternative

Mit Blick auf die andauernde Auftragsflaute müsse sich die Gemeinde jetzt positionieren, sagt auch Carmen Bagniewski, Mitarbeiterin im Bauamt des Amtes Bad Doberan-Land: „Es sind eventuell andere Varianten als eine Holzkonstruktion denkbar – man könnte vielleicht doch massiv bauen.“ Dafür müsste es allerdings einen Nachtrag bei der Baugenehmigung geben.

Was neben offenkundigen Lieferengpässen für Baumaterialien erschwerend dazukommt: Die Preise für Baustoffe, vor allem Holz, haben sich seit Jahresbeginn teilweise verdoppelt – und treiben die Handwerksbetriebe ins Minus. Auch Kunststoffe oder Kupfer, Stromkabel, Verlegeplatten, Dämmmaterial oder Bauteile für die Gebäudeautomation – alles wird knapp und teurer. „Mehrere Firmen haben schon erklärt, dass sie nach erfolgreicher Ausschreibung mehr Geld verlangen müssen“, bestätigt Carmen Bagniewski. „Die Materialkosten explodieren gerade.“

Die Materialkrise bringe die Betriebe bei der Preiskalkulation und bei der Termineinhaltung in eine äußerst schwierige Lage, erklärt auch Uwe Lange, Präsident der Handwerkskammer Schwerin. Viele Unternehmen würden inzwischen im Minus arbeiten, da die höheren Preise nicht einfach an die Kunden weitergegeben werden könnten, registriert auch der Verband gebäudetechnischer Handwerke in MV.

Materialnot bringt Terminpläne durcheinander

„Hinzu kommen Verzögerungen bei den Materiallieferungen, so dass Bautermine nicht gehalten oder Baustellen gar ganz auf Eis gelegt werden müssen“, sagt Verbandspräsident Olaf von Müller. „Die Materialnot bringt Bauablauf und Terminpläne durcheinander, Unternehmen drohen trotz voller Auftragsbücher in existenzielle Nöte zu geraten.“ Einige Betriebe müssten in absehbarer Zeit für ihre Beschäftigten Kurzarbeit anmelden.

„Diese extreme Materialnot ist wie ein unvorhersehbares Naturereignis“, meint Handwerkspräsident Uwe Lange. „Vor allem von den öffentlichen Auftraggebern erwarten wir unbedingt Entgegenkommen.“ Um Lieferprobleme auf dem Holzmarkt zu lösen, sollten unter anderem die vom Bund verhängten Holzeinschlagsbegrenzungen aufgehoben werden.

Von Lennart Plottke