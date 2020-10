Nienhagen

Mehr als 13 000 Liter Luft sollen täglich durch Nase, Mund und Lunge strömen. Der Mensch verbringt die meiste Zeit seines Lebens in geschlossenen Räumen. Das bringt Probleme mit sich. Ansteckende, infektiöse Aerosol-Wolken sind spätestens seit Corona bekannt geworden. Diese Tröpfchen in der Luft können die Covid-19-Viren tragen. Die empfohlenen Hygieneregeln nimmt das Hotelier-Ehepaar Gudrun und Peter Duschek sehr ernst.

Wer ins Hotel „Nienhäger Strand“ kommt, muss sich ein Fieberthermometer an der Stirn gefallen lassen. Das dauert allerdings nur wenige Sekunden, und mittlerweile stört diese kleine Prozedur keinen Gast mehr. Die Eingangstür stand über Monate weit offen, um möglichst viel gesunde Luft in den Restaurantbereich zu bringen. „Doch jetzt wäre es zu kalt, und wir müssen uns alle vor Viren schützen“, erklärt Peter Duschek.

Fast 100 Prozent reine Luft

„Eine Studie, die ich gelesen habe – meine Frau sagt, auswendig gelernt – hat mich auf den Weg gebracht, Geräte mit Spezialfilter anzuschaffen“, so Duschek. Lange recherchierte der Hotelier dafür im Internet, bis er die für sich besten Filter fand und sie im August bestellte: „Drei würden reichen, sagte mir der Hersteller, doch ich wollte auf Nummer sicher gehen.“ Deshalb ließ Duschek in seinem Hotel fünf Spezialfilter installieren, die schädliche Viren und Bakterien zu 99,99 Prozent aus der Raumluft eliminieren sollen.

Im Frühstücksraum hängt ein Viren- und Bakterienfilter an der Decke. Im Speiseraum befinden sich vier. Quelle: Sabine Hügelland

Vier der „LR 230 Vision Air 2 Microbefree“ der Firma Wenski hängen seit Kurzem an der Decke im Speiseraum, ein Gerät im kleinen Frühstücksraum. Die Luft geht durch ein auswechselbares fünffaches Filterpaket. Steuern lassen sie sich per Fernbedienung.

Filter kosten knapp 15 000 Euro

Knapp 15 000 Euro kostete die Anschaffung. „Es gibt auch billigere, aber nur diese haben mich letztlich überzeugt“, macht Duschek deutlich. Integriert sind unter anderem Vorfilter, Hepa-Filter, Silber-Ionen-Filter sowie zwei Aktivkohle-Filter: „Man könnte sie auch hinstellen – doch wenn man bedenkt, wie sich Luft verhält und nach oben steigt, ist nur das Anbringen an der Decke sinnvoll.“ Zusätzlich installierte er noch lange davor mehrere CO2-Melder: „Sie zeigen in einer Ampel an, wann wir lüften müssen.“

CO2-Melder im Hotel „Nienhäger Strand“. Steht die Ampel auf Rot, wird es Zeit, zu lüften. Quelle: Sabine Hügelland

Die Melder hätten sich bewährt, betont Peter Duschek: „Wenn die Luft verbraucht ist, springen die Ampeln von Grün auf Gelb. Bei Rot gibt es ein akustisches Zeichen, dann wird es höchste Zeit kräftig, zu lüften.“ So solle dem Gast bildhaft gezeigt werden, was im Raum passiert: „Das Interesse daran ist riesig.“ Die bisherigen coronabedingten Hygieneausgaben beziffert der Nienhäger Hotelier mit mehr als 25 000 Euro: „Doch sie sind es uns wert – Sicherheit geht vor.“

Windsicherer und beheizter Außenbereich

Im Kühlungsborner Ostsee-Brauhaus soll die Stoßbelüftung auch in der kalten Jahreszeit beibehalten werden. „Außerdem verfügen wir über eine sehr gute Lüftungsanlange, die frische Luft von außen anzieht und nicht nur zirkulieren lässt, wie bei anderen Anlagen“, erklärt Geschäftsführer Markus Falenski. „Allerdings überlegen wir, ob wir uns Luftreiniger zulegen. Wir bräuchten rund zehn Stück, das wird sehr teuer.“ Der Außenbereich soll windsicher gemacht und beheizt werden, so dass die Gäste auch draußen sein können. CO2-Messgeräte sind ebenfalls geplant.

Auch Matthias Brockmann, Geschäftsführer des Travel Charme Hotels & Resorts, zu dem auch das Travel-Charme-Ostseehotel Kühlungsborn gehört, betont mit Blick auf den Luftaustausch die ohnehin schon hohen Hygienestandards: „Die wurde nun noch mehr erhöht und den Gegebenheiten angepasst.“ Bei Abreise werden die Gäste auch gebeten, die Fenster zu öffnen, so dass das Reinigungspersonal schon in Zimmer mit frischer Luft kommt. Es gibt zusätzlich Personal, das auf die Einhaltung der Hygieneregeln achten soll.

Im Hotel „Nienhäger Strand“ befinden sich an vielen Stellen Desinfektionsmöglichkeiten. „Außerdem haben wir kleine Haken in den Zimmern angebracht, an denen die Masken hängen können“, sagt Gudrun Duschek. „Ich verstehe nicht, warum die Filter nicht in Schulen angebracht werden“, wundert sich Peter Duschek. „Es müssen ja nicht gleich die Teuren sein.“

Schon seit Jahren umweltfreundliches Hotel

Das Hotelier-Paar hat übrigens bereits vor Jahren auf umweltschonende Technologien umgestellt. 1997/98 gab es dafür die Auszeichnung als umweltfreundliches Unternehmen. Seit 2015 holen die Duscheks ihre Energie aus Wasserstoff. Das brachte ihnen ein Jahr später den „Energie-Award der Region Rostock – Wir schalten um“ ein. Nun gehen sie noch ein paar wichtige Schritte weiter.

Von Sabine Hügelland