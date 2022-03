Nienhagen

Nach dem Tod von Nienhagens Bürgermeister Uwe Kahl leitet Peter Zemelka als erster stellvertretender Bürgermeister ab sofort die Geschicke der Ostseegemeinde. Deren Bürger werden voraussichtlich im Sommer an die Wahlurne treten müssen. Auf einer Dringlichkeitssitzung der Gemeindevertretung am 7. April wird laut Thomas Kasten, Leiter des Amtes Bad Doberan-Land, der Wahltermin bestimmt.

Uwe Kahl war 17 Jahre lange Bürgermeister vom Ostseebad Nienhagen. Er war am Freitag, 25. März, überraschend gestorben. Spätestens fünf Monate nach der „Feststellung der Notwendigkeit einer Wahl“ müsse diese erfolgen, informiert Thomas Kasten. Der noch zu wählende Nachfolger wird bis 2024 bestimmt, bevor dann die nächste Kommunalwahl stattfindet, bei der Bürgermeister und Gemeindevertreter gewählt werden.

Bei der vergangenen Wahl 2019 war Uwe Kahl gegen Wolfgang Lange von der Bürgerinitiative Gemeinsam für Ostseebad Nienhagen (BIG) sowie den SPD-Kandidaten Gero Pahl angetreten. Im ersten Wahlgang erhielt Kahl die benötigte Mehrheit der Stimmen, so dass eine Stichwahl ausblieb. Er wurde zum vierten Mal zum Bürgermeister gewählt. Seit 13. Juni 2004 hatte er das Amt inne.

In der Besetzung der Gemeindevertretung ändere sich laut Thomas Kasten vorerst nichts. Sie besteht aus dem Bürgermeister und zwölf gewählten Gemeindevertretern. Zweiter stellvertretender Bürgermeister ist Christian Tessin.

2017 musste Gemeinde Am Salzhaff neu wählen

2016 war zuletzt ein amtierender Bürgermeister in der Region verstorben. Die Gemeinde Am Salzhaff war Ende Juli 2016 mit dem plötzlichen Tod von Jürgen Weymann konfrontiert, der im Alter von 71 Jahren starb. Er arbeitete mehr als 20 Jahre im Bürgermeisteramt. Im Januar 2017 wurde Kai-Uwe Schlotmann als einziger Bewerber zum Nachfolger gewählt. Er trat 2019 bei der Kommunalwahl wieder an und setzte sich gegen eine Mitbewerberin durch.

Von Anja Levien