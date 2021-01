Nienhagen

Das Ostseebad Nienhagen bekommt endlich seine lange geplante Strandversorgung. Einem entsprechenden Bauvorhaben stimmten die Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig zu. „Ich bin froh, dass die aktuellen Zustände mit den WC-Containern an der Promenade ein Ende haben“, sagte Bürgermeister Uwe Kahl (CDU). „Jetzt bekommen wir ein Gebäude, das eines Ostseebades auch würdig ist.“

„Ich gehe davon aus, dass zwischen Ostern und Pfingsten gebaut werden kann. Dann könnte die Strandversorgung im Juni eröffnen.“ Uwe Kahl (CDU), Bürgermeister Ostseebad Nienhagen Quelle: Sabine Hügelland

In nur vier Wochen Bauzeit werde ein Haus in Holzkonstruktion entstehen, das einen Imbiss und Kiosk, ein Büro für die Strandkorbgenossenschaft und auch öffentliche Toiletten beherbergt. Aktuell ­avisierte Kosten: rund 450 000 Euro. „Ich gehe davon aus, dass zwischen Ostern und Pfingsten gebaut werden kann“, blickte Kahl voraus. „Dann könnte die Strandversorgung im Juni eröffnen.“

Planungen laufen seit sieben Jahren

Ein potenzieller Pächter sei auch gefunden, so Kahl: „Gemeinsam mit dem Planer wurde bereits der Grundriss abgestimmt – jetzt werden die entsprechend angepassten Papiere für die Baugenehmigung eingereicht.“ Denn seit jetzt sieben Jahren wird in Nienhagen über den Bau einer Strandversorgung diskutiert, die den Bereich an der Promenade für Einheimische und Gäste at­traktiver machen soll. Toiletten gibt es an dieser exponierten Stelle aktuell nur in Containern.

Nachdem Scanhaus-Chef Friedemann Kunz mit seinen Plänen eines Selbst­bedienungsrestaurants inklusive Dachterrasse gescheitert war und sich im Frühjahr 2014 komplett vom Projekt zurückgezogen hatte, war in der Gemeinde eine grundsätzliche Debatte über den Umgang mit dem Grundstück in Toplage entbrannt.

Deutlich abgespecktes Projekt

„Wir haben uns letztlich dafür entschieden, erst mal nur ein Drittel des ursprünglich geplanten Objektes zu bauen“, erklärte Uwe Kahl. „Und zwar so, dass das auch relativ zügig umsetzbar ist.“ Er hoffe in diesem Zusammenhang auf eine schnell gewährte Baugenehmigung: „Denn aus einer früheren Projektphase liegt eine Genehmigung an dieser Stelle bereits vor – der Architekt musste sie jetzt nur entsprechend anpassen.“ Sollte es darüber hinaus zu einem späteren Zeitpunkt noch Bedarf an einer Erweiterung des Gebäudekomplexes geben, könnte in östlicher Richtung weitergebaut werden.

Auf dieser Fläche an der Nienhäger Promenade soll die Strandversorgung gebaut werden. Links die noch vorhandenen WC-Container. Quelle: Lennart Plottke

Bei aller Vorfreude gab es innerhalb der Gemeindevertretung aber auch Kritik am Verfahrensablauf. „Es kann nicht sein, dass schon die Ausschreibungen für die einzelnen Arbeiten laufen, bevor überhaupt eine Baugenehmigung erteilt wurde“, meinte Wolfgang Lange (BIG). „Das ist eigentlich nur üblich, wenn eine Baumaßnahme dringend erforderlich ist – diese Dringlichkeit sehe ich hier nicht.“

Debatte um mögliche Fördermittel

Darüber hinaus gebe es so keine Möglichkeit mehr, einen Antrag auf Fördermittel zu stellen, erklärte Lange: „Der Bau öffentlicher Toiletten kostet 110 000 Euro oder mehr – bei einer durchaus möglichen Förderung von 90 Prozent würden wir hier also 100 000 Euro sparen.“ Die Gemeinde habe es „nicht so dick, um auf 100 000 Euro verzichten zu können“.

Weil entsprechende finanzielle Mittel für den Bau einer Strandversorgung bereits in den aktuellen Haushalt eingestellt seien, könne man Ausschreibungen sehr wohl parallel zu einer noch offenen Baugenehmigung laufen lassen, stellte Uwe Kahl klar: „Und wenn wir jetzt auf mögliche Fördermittel warten, würde sich der Bau wieder weiter nach hinten verschieben – das sollten wir vermeiden.“

Gemeinde will Bauverzögerung vermeiden

Im Übrigen koste der Interims-Container auch Geld, dazu entwickelten sich die Baupreise immer weiter nach oben, betonte der Bauausschussvorsitzende Haie-Jann Krause (CDU): „Ein späterer Baustart wird sich am Ende nicht auszahlen.“ Das Hoffen auf eine mögliche Förderung könnte das ganze Projekt weitere zwei Jahre verzögern, meinte auch Michael Flügel (CDU): „Und wenn die Strandversorgung erst mal steht, kann die Gemeinde vernünftige Toiletten, einen Imbiss und eine geordnete Strandkorbvermietung anbieten – damit verdient sie auch gutes Geld.“

Dieser Ansicht schloss sich die Mehrheit der Gemeindevertreter an und lehnte Langes Antrag ab, Fördermittel einzuwerben und den avisierten Zeitplan zurückzustellen. Aus seiner Sicht seien die vorgebrachten Argumente ohnehin nur Polemik, sagte Bürgermeister Uwe Kahl: „Wir sind heute hier, um endlich den Bauantrag anzuschieben. Alles andere ist Schnee von gestern.“

