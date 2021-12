Ostseebad Nienhagen

Der hölzerne Wandelgang nahe der Haupttreppe zum Strand wird abgerissen. Viele Jahre diente er mit den darunter stehenden Sitzgelegenheiten als Ort für kleine Pausen zwischen Spaziergängen. Ein lieb gewordenes Stück Nienhagen. „Es ist schade, dass er abgerissen wird. Der Gang ist eine Art Wahrzeichen von Nienhagen geworden“, sagt die Einwohnerin Martina Schröder. „Aber es ist auch positiv, weil nun endlich eine Strandversorgung entsteht.“

Nach fast 30 Jahren Bestand gehörte er als Wahrzeichen in den Ort

„Besonders der hintere Teil des Wandelgangs ist sehr marode und muss deshalb schon aus Sicherheitsgründen abgerissen werden“, teilte der Baumhofleiter Birger Mendrina mit. Eigentlich sollten sich an dem um die 50 Meter langen Holzgestell Pflanzen emporranken. Doch daraus wurde in all den Jahren nichts.

„Mitte der 90er-Jahre wurde der Gang gebaut“, so Uwe Kahl, Bürgermeister im Ostseebad Nienhagen. „Die Fördermittel sind abgelaufen. Wir dürfen auch abreißen. Außerdem muss er weichen, weil im vorderen Teil die Terrasse der Strandversorgung mit öffentlichen Toiletten geplant ist“, lässt Kahl wissen. „Laut Plan soll im Frühjahr die Eröffnung stattfinden, wenn alles glattläuft.“

Von Sabine Hügelland