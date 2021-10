Ostseebad Nienhagen

Gegen 14 Uhr entdeckten Spaziergänger eine Robbe am Hauptstrand von Nienhagen. Dort, wo im Sommer die Strandkörbe stehen, ruhte sich das scheinbar erschöpfte Tier aus. Weil es an diesem Tag starken Wellengang gab, robbte sie sich im Laufe des Tages immer weiter nach oben in den Sand.

Bauhofmitarbeiter sperrten das Gebiet ab

Die Bauhofmitarbeiter des Ostseebades informierten umgehend das Meeresbiologische Institut und sperrten das Gebiet um die Robbe großflächig ab. „Wir wurden informiert und auch die Leitstelle teilte uns mit, dass hier eine Robbe gesichtet wurde“, sagte der Leiter des Bauhofs Birger Mendrina. „Für uns gab es einen Lehrgang in Stralsund, wie wir mit so einer Situation umzugehen haben. Das Tier scheint gesund zu sein.“ Er wird mit einem Mitarbeiter immer wieder am Strand Wache halten.

Rücksichtnahme dringend erforderlich

Denn leider kamen vor der Absperrung Spaziergänger dem Tier viel zu nah, um es zu fotografieren. Auch mit Hunden gingen einige zu weit an die Robbe heran.

Im Ostseebad Nienhagen kam heute Mittag eine Robbe an Land. Der Nienhäger Bauhof sperrte weitläufig ab, damit die Robbe von Spaziergängern nicht gestört wird. Quelle: Sabine Hügelland

Im Sommer kam es zu einem ähnlichen Fall bei Meschendorf. Auch dort wurde abgesperrt, das Jungtier allerdings trotzdem nicht in Ruhe gelassen. Es soll, laut Augenzeugen, sogar mit Stöcken von Urlaubern drangsaliert worden sein.

Von Sabine Hügelland