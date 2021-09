Nienhagen

Der Bau eines neuen Edeka-Marktes im Ostseebad Nienhagen nimmt langsam Formen an. „Es gab zuletzt sehr intensive Gespräche zwischen Gemeinde, Edeka-Gruppe und Investor“, sagt Haie-Jann Krause, Vorsitzender des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt. „Dabei ging es bereits um kleinste Details – es sind sehr viele Abstimmungen gelaufen.“

In der jüngsten Ausschuss-Sitzung habe man sich etwa über die Gestaltung des neuen Gebäudes verständigt, so Krause: „Das ist wirklich gut geworden. Es wird sehr großzügig mit vielen Glasflächen – wir bekommen hier keine Standard-Variante.“

Einkaufen auf 1200 Quadratmetern geplant

Geplant ist südlich der Doberaner Straße ein sogenannter Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von maximal 1200 Qua­dratmetern. „Es gilt jetzt, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan anzupassen“, erklärt Krause. „Alle Parteien haben sich sehr kooperativ gezeigt.“

Hier entsteht der Markt: Die Fläche für den neuen Edeka an der Doberaner Straße ist bereits grob abgesteckt. Quelle: Lennart Plottke

Aktuell handelt es sich bei der rund ein Hektar großen Fläche neben der Fischräucherei noch um Ackerland. „Aber das für den Markt vorgesehene Areal ist bereits abgesteckt“, erklärt Nienhagens Bürgermeister Uwe Kahl (CDU). „Der Landwirt hat diesen Bereich jetzt gar nicht mehr bewirtschaftet.“

Keine Konkurrenz für „Tante-Emma“-Laden

Mit dem Edeka-Markt soll das Angebot in der Gemeinde Nienhagen für die Bevölkerung und Feriengäste deutlich verbessert werden – denn der Standort ist auch fußläufig erreichbar. Dass der kleine „Tante Emma“-Laden an der Hofstraße durch diese neue Einkaufsmöglichkeit an Kundschaft verliert, glaubt zumindest Viola Endmann nicht: „Der Laden hat doch seine ganz eigene Klientel und sein ganz eigenes Sortiment“, sagt die 54-jährige Potsdamerin, die in unmittelbarer Nähe an der Kliffstraße eine Ferienwohnung besitzt. „Für die schnellen Besorgungen zwischendurch ist das doch ideal – dafür renne ich nicht extra bis zur Hauptstraße.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Übrigen sei sie davon überzeugt, dass der große Edeka-Markt vor allem auch Menschen aus den Nachbargemeinden Börgerende-Rethwisch oder Elmenhorst-Lichtenhagen anziehe, sagt Endmann: „Da gibt’s doch bislang auch nur Lebensmittel-Discounter – so ein qualitativ höherwertiges Angebot steht Nienhagen schon gut zu Gesicht.“ Apropos Qualität: „Es wird unter anderem Photovoltaik auf dem Dach geben, dazu LED-Beleuchtung“, macht Haie-Jann Krause deutlich. „Wir bauen hier auch nachhaltig.“

Geh- und Radweg wird weitergeführt

Mit Blick auf die verkehrliche Anbindung sei zudem eine Linksabbiegespur von der Doberaner Straße vorgesehen, so Krause: „Ursprünglich wollten wir in diesem Zusammenhang auch den geplanten Kreisel auf Höhe des Landhauses Brückner einbeziehen – das hat jetzt erstmal keine Priorität.“ Denn eigentlich sollte neben einem neuen Lebensmittelmarkt auch eine neue Mehrzweckhalle entstehen.

„Das ist wirklich gut geworden. Es wird sehr großzügig mit vielen Glasflächen – wir bekommen hier keine Standard-Variante.“ Haie-Jann Krause, Vorsitzender Bauausschuss Nienhagen Quelle: Roswitha Heisenberg

„Diese Idee wurde aber bis auf Weiteres verworfen“, stellt Krause klar. „Das kann sich die Gemeinde aktuell gar nicht leisten.“ Dennoch werde es in diesem Bereich eine qualitative Aufwertung geben: „Der vorhandene Geh- und Radweg wird komplett weitergeführt und eingebunden – es entsteht hier bis zur Kurve eine Allee ähnlich wie in der Strandstraße.“

Läuft alles nach Plan, könnte die Gemeindevertretung den Entwurf des Bebauungsplans im Dezember bestätigen, blickt der Bauausschuss-Vorsitzende voraus: „Ist das geschafft, sollte der erste Spatenstich im kommenden Frühjahr, spätestens Ostern erfolgen – und dann wird etwa ein Jahr gebaut.“

Von Lennart Plottke