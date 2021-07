Rethwisch/Nienhagen

Über den Rethwischer Sportplatz an der Schulstraße dröhnt aus der Musikbox „Blau und weiß ein Leben lang“, dazu lassen acht motivierte Nachwuchskicker fast im Rhythmus Fußbälle in aufgestellten Mini-Tore fliegen. „Passt doch“, sagt Jan Meier und grinst. Was der 23-jährige Trainer meint: Seit dieser Woche hat die von Ex-Schalke-Star Ingo Anderbrügge initiierte „Fußballfabrik“ ihre Zelte zu einem großen Ostseecamp an der Küste aufgeschlagen. „Da müssen Schalke-Lieder natürlich mit dabei sein“, meint Meier, der sich gemeinsam mit Clemens Gude um die Gestaltung der Trainingseinheiten kümmert.

„Das Camp macht großen Spaß, wir trainieren jeden Tag andere Dinge – Jan und Clemens haben viel erklärt.“ Vivius Mehlhorn (10), Ostseebad Nienhagen Quelle: Lennart Plottke

„An den ersten beiden Tagen stehen Dribblings und Finten im Mittelpunkt, danach widmen wir uns dem Passspiel und am Freitag geht es bei ‚Farben und Reaktionen‘ neben Laufwettbewerben auch um den Torschuss und verschiedene Spielformen – damit auch oben in der Birne was passiert.“ Der Mix aus Spaß, Bewegung und Freude macht’s, erklärt Jan Meier: „Unser Motto ist: ‚Training, lernen, leben‘ – wir machen keine Profis, sondern möchten die Kinder und Jugendlichen durch unser Camp ein kleines Stück verbessern und ihnen in unseren Workshops etwas für ihren weiteren Lebensweg mitgeben.“

Geschulte Trainer vermitteln „Fußballfabrik“-Philosophie

Ein Anliegen, das offenbar Früchte trägt: „Das Camp macht großen Spaß“, sagt etwa der zehnjährige Vivius Mehlhorn. „Wir trainieren jeden Tag andere Dinge – Jan und Clemens sind sehr nett und haben viel erklärt.“ Profi-Wissen, von dem der Nienhäger künftig auch in seinem Heimatverein SV Rethwisch 76 profitieren kann. „Wir Trainer besitzen fast alle die B- oder sogar die A-Lizenz“, macht Jan Meier deutlich. „Dazu gibt’s einmal jährlich eine Schulung, um noch einmal eingehend die Inhalte der Camps zu besprechen und die Philosophie der ‚Fußballfabrik‘ zu verinnerlichen.“ Dabei geht es neben sportlichen Aspekten auch um die Themen Ernährung, Teamgeist, Fair Play, Mobbing oder soziale Medien.

Das ist das Ostseecamp Im Ostseecamp sind alle fußballbegeisterten Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis 15 Jahren willkommen – egal ob aus einem Verein oder Fußballanfänger. In der Kursgebühr von 140 Euro sind neben fünf Trainingseinheiten und den Workshops auch ein Trikot und Ball, eine Trinkflasche, die Getränkeversorgung, eine Teilnehmerurkunde samt Pokalen sowie das gemeinsame Abschlussgrillen am Freitag enthalten. Die nächsten Stationen: 12. bis 16. Juli in Rethwisch, 19. bis 23. und 26. bis 30. Juli in Elmenhorst sowie 9. bis 13. August im Ostseebad Nienhagen. Infos und Anmeldung: www.fussballfabrik.com

Cooles Team: die Teilnehmer des ersten Ostseecamps mit den Trainern Jan Meier (l.) und Clemens Gude. Quelle: Lennart Plottke

Der Start des Ostseecamps in Rethwisch sei geglückt, meint auch Mitinitiator Klaus Bergmann: „Die Teilnehmerzahl ist aber noch ausbaufähig – jetzt haben acht Jungs mitgemacht, das dürfen ruhig noch mehr werden.“ In der kommenden Woche macht die „Fußballfabrik“ ein weiteres Mal auf dem Rethwischer Kunstrasenplatz Station, danach geht’s für zwei Wochen nach Elmenhorst auf den LSG-Rasenplatz am Schulweg. „Dafür haben wir jetzt schon 20 Anmeldungen“, freut sich Bergmann. „Wenn wir nach vier Wochen auf insgesamt 50, 60 Teilnehmer kommen, können wir für den Anfang ganz zufrieden sein.“

Dennoch: „Die Fußballcamps sind auch ein touristisches Angebot für Kinder, die hier bei uns Urlaub machen“, macht Klaus Bergmann deutlich. „Bislang haben vor allem Fußballer aus Rethwisch, Nienhagen oder Bargeshagen mitgemacht.“ Deshalb müsse mit Blick auf das kommende Jahr gerade auch die Vernetzung mit den großen Hotels und Vermietern von Ferienwohnungen besser werden: „Wir wollen die Urlauber mit diesem Angebot auch in den kommenden Jahren an unsere Region binden – das wird den drei Gemeinden perspektivisch ganz viel bringen.“

Kooperationen mit lokalen Partnern

Denn zum Abschluss des Ostseecamps geht es für den Fußball-Tross von Elmenhorst nach Nienhagen. Das Ostseebad ist bereits jetzt in den Ablaufplan eingebunden. „Das wöchentliche Abschlussgrillen am Freitag findet immer auf der Wiese vor dem Strandrestaurant statt“, sagt Bergmann. „Da gibt es eine tolle Kooperation – ebenso wie mit der Wind-Projekt GmbH und dem Unternehmen Lidl, das uns mit Wasser und Essen versorgt und pro Camp drei freie Plätze verlost.“

„Wir Trainer besitzen fast alle die B- oder sogar die A-Lizenz, dazu bekommen wir einmal pro Jahr eine Schulung.“ Jan Meier (23), Trainer Ostseecamp Quelle: Lennart Plottke

Mit Blick auf den Schulbeginn in MV mache die „Fußballfabrik“ in der ersten Augustwoche eine Pause, erklärt Bergmann: „Ab 9. August starten wir dann in Nienhagen noch einmal durch – die Trainingseinheiten werden aufgrund des Unterrichts immer nachmittags sein.“ Auch eine Lehre aus dem Premierenjahr: „Wir sollten künftig die Ferienwochen in unserem Bundesland komplett erwischen.“

Bevor es am Nachmittag zum gemeinsamen Grillen nach Nienhagen geht, werden auf dem Rethwischer Sportplatz noch der „Dribbel-König“, der „Elfer-König“ und beim „Mister Hammer“ der schussstärkste Nachwuchs-Kicker ermittelt. Aus dem Lautsprecher schallen die ersten Takte von „Heja BVB ...“. Jan Meier läuft schnell zur Musikanlage und klickt den nächsten Fußball-Song an. „Das muss ja jetzt nicht sein“, ruft der Schalke-Fan lachend. „Bei aller Liebe ...“

