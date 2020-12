Nienhagen

Jetzt könnte es doch noch schnell gehen: „Wir hoffen, dass wir unsere neue Strandversorgung an der Promenade im kommenden Jahr zwischen Ostern und Pfingsten eröffnen können“, sagt Nienhagens Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU). „Das Wichtigste ist, dass wir damit endlich öffentliche Toiletten in Strandnähe bekommen – so, wie es sich für ein Ostseebad gehört.“

„Gemeinsam mit dem Planer hat der potenzielle Pächter bereits den Grundriss abgestimmt – jetzt werden die entsprechend angepassten Papiere für die Baugenehmigung eingereicht.“ Uwe Kahl (CDU), Bürgermeister Ostseebad Nienhagen Quelle: Ove Arscholl

Ein potenzieller Pächter sei auch gefunden, so Kahl: „Gemeinsam mit dem Planer wurde bereits der Grundriss abgestimmt – jetzt werden die entsprechend angepassten Papiere für die Baugenehmigung eingereicht.“ Denn seit jetzt sieben Jahren wird in Nienhagen über den Bau einer Strandversorgung diskutiert, die den Bereich an der Promenade für Einheimische und Gäste at­traktiver machen soll.

„Wir haben uns letztlich dafür entschieden, erst mal nur ein Drittel des ursprünglich geplanten Objektes zu bauen“, erklärt Kahl. „Und zwar so, dass das auch relativ zügig umsetzbar ist.“

So werde ein Gebäude in Holzkonstruktion entstehen, das einen Imbiss und Kiosk, ein Büro für die Strandkorbgenossenschaft und auch öffentliche Toiletten beherbergt. Aktuell avisierte Kosten: rund 450 000 Euro.

Kita-Erweiterung kostet rund 1,6 Millionen Euro

Deutlich teurer wird die ebenfalls lange geplante Erweiterung der Kindertagesstätte „Waldgeister“ an der Strandstraße. „Mittlerweile gehen wir von etwa 1,6 Millionen Euro aus“, macht Nienhagens Bürgermeister deutlich. „Gestartet sind wir mal mit einer Kostenschätzung von einer Million Euro.“ Dabei sei das notwendige Inventar in dieser Summe noch gar nicht enthalten: „Da kommen noch mal 200 000 Euro dazu.“

Immerhin: „Es gibt eine mündliche Zusage für erhebliche Fördermittel“, sagt Uwe Kahl. „Über die Höhe möchte ich noch nichts sagen, solange nichts unterschrieben ist.“ Auf ihrer jüngsten Sitzung haben Nienhagens Gemeindevertreter einen sogenannten vorzeitigen Maßnahmebeginn beschlossen. Denn die mögliche Förderung ist für die Jahre 2021/22 avisiert.

„So können wir noch in diesem Jahr mit den jeweiligen Ausschreibungen starten“, erklärt Kahl. „Ich hoffe, dass die Erweiterung und Aufstockung der Kita fristgerecht 2022 fertiggestellt werden kann.“

