Ein 2500 Hektar großes Offshore-Testfeld für ferngesteuerte Roboter, die mit Hilfe von Sensoren in jeder Wassertiefe Mikroplastik erkennen und analysieren können – das planen Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts vor der Küste Nienhagens. Rund um das bereits vorhandene künstliche Riff soll in der Ostsee ein „Digital Ocean Lab“ (DOL) für Meerestechnikforschung entstehen.

Das zehnköpfige Team des neuen „Ocean Technology Campus“ ( OTC) mit Sitz im Rostocker Fischereihafen will neue Technologien entwickeln, damit Roboter künftig autonom die Meere von Plastikmüll befreien können. „Bislang gestaltet sich der Analyseprozess extrem aufwendig“, erklärt Projektleiter Robert Wagner. Proben aus dem Meer müssten im Labor untersucht und gefiltert werden: „Wir wollen den Sensor so trainieren, dass er die Partikel in jedem Zustand erkennt – und so von organischem Material unterscheiden kann.“

Digitales Labor vor Nienhagens Küste In der Ostsee vor Nienhagen – rund um das künstliche Riff, an dem seit Jahren geforscht wird – soll das Testfeld „Digital Ocean Laboratory“ entstehen. Neben dem Aufspüren von Mikroplastik sollen die Roboter auch Munitionsaltlasten entsorgen. Deshalb sind unter Wasser der Bau eines Minengartens sowie Kabel- und Rohrgärten geplant, dazu ein „Farm“-Bereich und ein Feld, in dem die Wartung von Offshore-Strukturen getestet wird. Allein das Testfeld lassen sich Bund und Land knappe 30 Millionen Euro kosten.

Gemeindevertreter bemängeln schlechte Informationspolitik

Im Rahmen eines erforderlichen Raumordnungsverfahrens sollte sich die Nienhäger Gemeindevertretung jetzt zu dem ambitionierten Vorhaben äußern – und lehnte die großen Testfelder in einem ersten Schritt ab. „Wir sind im Vorfeld gar nicht richtig informiert worden“, erklärt Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU). „Ein gemeinsamer Termin wurde aufgrund der Corona-Beschränkungen abgesagt – wir können doch nichts einschätzen, was wir nicht im Detail kennen.“

Grundsätzlich begrüße die Gemeinde eine Förderung innovativer maritimer Forschung in MV, so Kahl. Dennoch gibt es im konkreten Fall starke Bedenken. „Das Testfeld wird möglicherweise zu erheblichen Einschränkungen der wichtigsten Standortvorteile des Ostseebades Nienhagen führen“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Gemeindevertretung.

Denn unter anderem sei eine Abgrenzung des gesamten Forschungsgebietes durch Leuchtbojen geplant, die nachts blinken. Negativ betroffen seien vor allem der Surf-, Segel- und Motorboot-Tourismus. Darüber hinaus „dürften die Lichtemissionen der Leuchtbojen zusammen mit den Leuchtfeuern auf den geplanten Windrädern außerhalb der Testfelder gerade nachts den Charakter der naturnahen Ostseeküste stark beeinträchtigen“.

Beteiligung, Belastungen, Umwelt: Viele Fragen sind noch offen

Hauptkritikpunkt: Die betroffenen Menschen vor Ort wurden bislang nicht eingebunden, Für und Wider des Großprojektes nicht hinreichend und transparent erläutert. Und es bleiben Fragen offen: Wird das Ostseebad am „Digital Ocean Lab“ finanziell beteiligt – etwa als Anreiz für potenziell erhebliche Belastungen? Wie wirkt sich der Bau der riesigen Testfelder auf das Ökosystem am Nienhäger Riff aus? Und mit welchen anlage- und betriebsbedingten Umweltbeeinträchtigungen ist zu rechnen?

„Die Gemeinde Nienhagen hat im Vorfeld des angestrebten Raumordnungsverfahrens zum ,Digital Ocean Lab’ ihre Belange und Bedenken formuliert“, erklärt Kathrin Krüger, Sprecherin beim Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD. „Das ist richtig und gut so und ein üblicher Vorgang zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen.“ Es sei gesetzlich vorgeschrieben, alle Betroffenheiten in ein solches Verfahren einzubeziehen, macht Krüger deutlich: „Genau dafür sind das Raumordnungsverfahren und die Stellungnahmen da.“

Da es sich um ein laufendes behördliches Verfahren handle, könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht öffentlich auf inhaltliche Details eingehen, sagt Krüger und verspricht: „Wir haben aber ein offenes Ohr für alle an uns herangetragenen Vorbehalte und werden mit der Gemeinde Nienhagen ebenso wie mit anderen Betroffenen in intensive Gespräche einsteigen.“ Darüber hinaus werde auch die Öffentlichkeit „zeitnah transparent informiert“.

Nach Auffassung der Gemeindevertretung müsste es diese Informationen besser heute als morgen geben. Denn „ohne präzise Klärung der angesprochenen Aspekte sollte die Planung nicht weiterverfolgt werden“.

