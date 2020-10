Ostseebad Nienhagen

Die Sonne scheint am frühen Vormittag, ein laues Lüftchen weht. Es ist ruhig und friedlich – bis der Aufbruchhammer mit Glocke beginnt, eine Buhne kraftvoll in den Sand zu hämmern. Seit Ende September ist die Firma Colcrete – von Essen Wasserbau GmbH & Co. KG. aus Ueckermünde dabei, im Ostseebad Nienhagen die Buhnen landseitig zu ersetzen.

Seeseitig werden sie in den Lücken ergänzt. Die Bauarbeiter haben viel Mühe mit diesem Strandabschnitt. Die schweren Fahrzeuge hinterlassen tiefe Spuren. Der Strand ist jetzt am Hauptabgang zur Baustelle geworden. Das lockt Schaulustige an. „700 neue Pfähle mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern kommen rein“, erklärt Bauleiter Axel Günther. 1000 alte, etwas breitere Exemplare werden dafür entfernt.

Bagger ziehen die Buhnen heraus

Im ersten Schritt werden die alten und von Bohrmuscheln zersetzten Buhnen aus Kiefernholz freigelegt. Ist die Baugrube groß und tief genug, zieht ein Bagger die Buhnen raus. Doch gleich bei der ersten Buhnenreihe dauern die Arbeiten länger als geplant – denn die Pfähle sitzen fest im Mergel, einem kalkhaltigen, eiszeitlichen Sediment.

Bildergalerie vom Buhnenbau in Nienhagen

Zur Galerie 1000 alte Pfähle mussten entfernt und durch 700 neue, dickere ersetzt werden.

Deshalb gibt es zuvor drei Schläge mit dem Rammhammer, um sie zu lockern. Doch das klappt nicht immer. Der Bagger zieht an einer Buhne, die mit ihm durch eine dicke Eisenkette verbunden ist. Dann gibt er auf. Er muss noch tiefer graben, das Holz weiter freilegen, bis die Kette wieder angelegt und endlich die marode Buhne heraus befördert wird.

Szenerie zieht Schaulustige an

Das Bergen der abgebrochenen Buhnen im Wasser ist weitaus schwieriger – und bei den Temperaturen auch nicht gerade angenehm für die Arbeiter, die immer wieder beim Anlegen der Ketten ins Wasser greifen müssen. Baggerfahrer Raimon Kell zeigt derweil, dass er sein Fahrzeug beherrscht: eine Sandrampe über Buhnen an Land bilden, darüber fahren und mit der Schaufel vorn abstützen, damit der Bagger nicht umkippt. Die Schaulustigen staunen und zücken Kameras.

„An diesem Strandabschnitt wurden verschiedene Materialien und Hölzer eingebaut.“ Bauleiter Axel Günther Quelle: Sabine Hügelland

Warum die zweite Buhne ausgelassen wird, erklärt Bauleiter Axel Günther so: „An diesem Strandabschnitt wurden verschiedene Materialien und Hölzer eingebaut. So kamen unter anderem auch Beton-und Kunststoffpfähle zum Einsatz.“ Das Holz der Buhne Nummer zwei sei komplett in Ordnung, so Günther: „Die neuen Buhnenabschnitte bestehen aus bohrmuschelresistentem südafrikanischen Eukalyptus-Plantagenholz.“ Würde es landseitig keine Buhnen geben, wäre der Strand weitaus schmaler – so, wie vor vielen Jahren, als es dort noch keine Pfähle gab.

Mit einem Rammhammer kommen die neuen Pfähle in den Boden. Quelle: Sabine Hügelland

Die neuen Buhnenpfähle hängt ein Arbeiter an einen Haken am Bagger, der sie an ihren Bestimmungsort bringt. Dort setzen zwei Arbeiter sie ein, die sicher auf einer stählernen Rammführung stehen. Der Rammhammer kommt wieder zum Zuge, um den Pfahl in die gewünschte Tiefe zu bringen. Das geht nicht ohne Lärm. Manchmal haben die Arbeiter Glück und können viele neue Pfähle hintereinander ersetzen, wenn sich die alten Pfähle schnell ziehen lassen. Gehen die Arbeiten in Richtung Wasserkante, erschwert das eindringende Seewasser die Bautätigkeit, denn die Baugrube läuft beim Ausbaggern voll.

Arbeitsteam ist in MV zu Hause

Frank Pausche ist der Vorarbeiter und muss alles im Blick behalten. „Unser Team vor Ort“, lässt er wissen „ist komplett in MV zu Hause“. Im Sportboothafen Warnemünde ist die Firma in einer Arbeitsgemeinschaft ebenfalls tätig.

Bei Sturm und Hochwasser müssen Geräte, Holzpfähle und Ausrüstung vom Strand ins sichere Hinterland verbracht werden. Flexibilität ist in diesem Job unabdingbar, die Arbeiten setzen dann ein paar Tage aus.

Morgens und nach Bedarf bringen Radlader die Buhnen, die am Waldrand lagern, an den Strand. Da es in Nienhagen dafür nur eine Möglichkeit gibt, müssen die Baufahrzeuge eine relativ lange Strandstrecke bewältigen. Nienhagen hat Glück mit dem breiten, gepflegten Strand. „Der Sand wandert in der Ostsee von West nach Ost – die Buhnen halten ihn“, verspricht Bauleiter Axel Günther.

Von Sabine Hügelland