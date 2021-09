Ostseebad Nienhagen

Die neue Tartanbahn der Freiwilligen Feuerwehr Nienhagen wurde zünftig mit Wettkämpfen, 100 Meter Hindernisbahn und Hakenleitersteigen eingeweiht. Die 115 Meter lange Kunststoffbahn ist fünf Meter breit. Gebaut wurde auch eine Löschangriff-Laufbahn mit den Maßen 4x18 Metern. Die Kosten beliefen sich auf um die 97 500 Euro. Davon kamen vom Land 27 000 Euro und vom Landkreis 20 000 Euro als Fördermittel. Den Rest musste die Gemeinde stemmen.

Große Resonanz bei der Teilnahme

Wegen Corona fiel das Feuerwehrfest im vergangenen Jahr aus. 2022 steht das 30. im Ostseebad an. „Erstaunlich viele nahmen in diesem Jahr an den Wettkämpfen teil. Mit so viel Resonanz haben wir nicht gerechnet“, so Christian Tessin, stellvertretender Wehrleiter in Nienhagen. „Und die Stimmung war super.“ Um die 40 Teilnehmer aus MV, Sachsen und Brandenburg waren dabei.

Beim Hakenleitersteigen konnte Isabell Klein aus Lausitz den Sieg holen, Jonas Mäde aus Sachsen bei den Männern. Er siegte auch auf der Hindernisbahn sowie Sarah Steinhilber aus Taura.

Die Freiwillige Feuerwehr des Ostseebades Nienhagen veranstaltete ihren Feuerwehrtag, bei dem auch der Amtsausscheid des Amtes Bad Doberan Land mit „Löschangriff nass“ stattfand. Quelle: Erik Meyer

Löschangriff nass auf der Festwiese durchgeführt

Nach diesen Wettkämpfen wurde die nächste Disziplin „Löschangriff nass“ auf die Festwiese verlagert, damit auch Gäste zuschauen konnten. Viele Urlauber ließen es sich nicht nehmen dabeizusein. Elf Feuerwehrmannschaften, bestehend aus zwei Frauen- und neun Männermannschaften traten gegeneinander an. Es siegten die Männer aus Admannshagen-Bargeshagen. Bei den Frauen war es das Team Brandenburg in der Wertung des Feuerwehrtages.

Amtsausscheid

Auf der Festwiese fand auch der Amtsausscheid des Amtes Bad Doberan Land mit „Löschangriff nass“ mit sechs Teams statt, bei der Nienhagens Männer sowie Frauen die ersten Plätze belegten. Ein weiterer Lauf war die Einsatzwertung. Es galt mit normaler Einsatzausrüstung zu laufen, was erschwerender war als die Läufe mit der Sport-Feuerwehrausrüstung. Parkentin siegte in diesem Durchgang. Normalerweise nehmen am Amtsausscheid mehr Wehren teil. „Es muss erst wieder alles in den Gang kommen nach der langen Corona-Pause“, erklärt Tessin.

Beim traditionellen und öffentlichen abendlichen Feuerwehrball mit DJ traten auch kurz drei Kameraden aus Nienhagens Wehr als Band auf – eine gelungene Überraschung für die Gäste.

Jugendfeuerwehrtag – Sieg holten Reddelich und Rethwisch

Beim 25. Jugendfeuerwehrtag gingen insgesamt acht Kindermannschaften sowie fünfzehn Jugendfeuerwehrmannschaften in der Disziplin „Löschangriff nass“ an den Start. Reddelich siegte, gefolgt von den Jugendmannschaften aus Rethwisch.

Von Sabine Hügelland