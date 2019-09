Nienhagen

Der Neubau von mindestens zehn Buhnen, der Ausbau der vorhandenen Strandzugänge am Schulweg und am Technopark mit sanitären Anlagen und einer Strandversorgung sowie der Bau eines neuen Strandzugangs Höhe Ferienpark „Seepferdchen“ – dafür sollen jetzt die Kosten ermittelt werden. Die Gemeindevertretung des Ostseebads Nienhagen hat zugestimmt, die Grobkostenschätzung aus dem Jahr 2015 überarbeiten zu lassen. Zuvor hatte Einwohner Siegfried Bonin in der Fragestunde ein Konzept für das Vorhaben gefordert.

„Für mich erschließt sich die Sinnhaftigkeit nicht“, sagte Siegfried Bonin. „Der Umwelt und der Naturschutz scheint mir noch nicht geklärt.“ Er fragt, ob die Gemeinde nicht mit weniger Mitteln, ohne Millionen auszugeben, den Strand attraktiver machen könne, nennt als Beispiel eine bessere Strandkorbverteilung. Zudem seien sechs der elf Buhnenreihen schon stark beschädigt. „Ich frage mich, ist der Neubau der dringendste Wunsch oder erst einmal die Reparatur.“

Verbreiterung ohne Sandaufspülung

„Am Wochenende sieht man vor lauter Menschen keinen Sand mehr“, sagte Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU). „Wir werden schon ein richtiges Konzept machen.“ Die Kosten für die Strandverbreiterung lägen bei zwei Millionen Euro. Das Vorhaben würde gefördert. Dafür müssten aber Planungen in Schwerin vorgelegt werden, weshalb jetzt die Kosten geschätzt werden sollen, um daraufhin Planungsleistungen ausschreiben zu können.

Die bisherige Sandaufspülung möchte die Gemeinde jetzt aber nicht mehr. „Die ist bei einer Sturmflut wieder weg“, so Kahl.

Für die vorhandenen Buhnen ist das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg zuständig, das den Zustand bei einer Begehung vor zwei Jahren aufgenommen habe, so Uwe Kahl.

Rastplatz mit zu vielen Auflagen

Die Gemeinde hatte eigentlich vor, einen Wasserwanderrastplatz zu bauen.Doch das Vorhaben war zu teuer, hatte zu viele Auflagen. Eine Strandverbreiterung hat die Gemeinde vor vier Jahren schon einmal beantragt. „Damals wurde uns der Rastplatz mit auferlegt, sonst gibt es keine Fördermittel“, so Uwe Kahl. Neuster Stand sei jetzt, dass eine Verbreiterung auch ohne Rastplatz gefördert würde.

Frank Philipp (Linke) wies daraufhin, dass auf Höhe des Ferienparks „Seepferdchen“, wo der neue Strandzugang entstehen soll, laut einer Zeichnung, das Privatgrundstück bis an die Wasserkante reiche. „Dann würden wir auf privatem Grundstück einen Strandzugang bauen.“ Wenn das tatsächlich so sei, werde das geklärt, erwiderte Kahl.

Von Anja Levien