Pepelow

Der Notruf kam am Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr. Zwei Notärzte und die Besatzungen von fünf Rettungswagen und einem Krankentransporter waren in der Frühe am Salzhaff im Einsatz. In einer Pepelower Freizeitanlage hatten vierzehn Jugendliche einer Reisegruppe aus Rheinland-Pfalz über Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall und Erbrechen geklagt.

Acht Schüler bekamen daraufhin vor Ort Infusionen, sechs Jugendliche wurden in Krankenhäuser gebracht. Darüber informierte auf Anfrage der Sprecher des Landkreises Rostock, Michael Fengler.

Ein Rettungswagen war vor Ort geblieben, um die Betreuung der Gruppe abzusichern.

Gesundheitsamt des Kreises ermittelt

Das Gesundheitsamt des Landkreises ermittelt in dieser Angelegenheit, auch das Lebensmittelüberwachungsamt des Kreises ist einbezogen.

„Wir gehen dem Verdacht nach, dass es eine virale Erkrankung sein könnte. Ebenso wird geprüft, ob die Beschwerden eventuell durch Lebensmittel verursacht worden sind. So hat die Lebensmittelüberwachung in Pepelow noch ein Objekt kontrolliert, das möglicherweise im Zusammenhang mit diesen Erkrankungen stehen könnte“, sagte Michael Fengler weiter.

In der Freizeitanlage wurden umfangreiche Hygienemaßnahmen angeordnet und nach Kreisangaben umgehend umgesetzt. Die Wasch- und Toilettenräume, der Wohnbereich sowie die Wäsche und Bettwäsche der Schüler seien gründlich gereinigt und desinfiziert worden. Die Reisegruppe dürfe den öffentlichen Bereich der Anlage nicht nutzen, bekomme ihre Verpflegung abgesondert.

Alle Schüler sind auf dem Weg der Besserung

Michael Fengler unterstrich: „Alle Jugendlichen sind auf dem Weg der Besserung – auch die sechs, die in Krankenhäuser mussten und dort bis mindestens Mittwoch bleiben werden. Erst nach weiteren Untersuchungen wird entschieden, ob sie entlassen werden können oder nicht.“

Wie der Sprecher des Landkreises weiter betonte, sei die Zusammenarbeit mit dem Betreiber der Freizeitanlage sehr gut gewesen: „Sowohl bei der Bewältigung der Lage in der Nacht, als auch bei der sofortigen Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen, die für die Gruppe zu treffen waren.“

Ergebnisse zu den Untersuchungen des Gesundheits- und des Lebensmittelüberwachungsamtes lägen noch nicht vor und seien auch nicht vor Mittwoch zu erwarten.

Thomas Hoppe