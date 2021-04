Notbetreuung: Das sagen Erzieher, Eltern und Träger im Landkreis Rostock

Bargeshagen/Bad Doberan

Hunderte Seifenblasen tanzen durch die Luft, auf dem Trampolin gibt’s wilde Sprünge, im Sandkasten buddeln gemütlich die Jüngsten: Viel los auf dem Spielplatz der Awo-Kita „Storchennest“ in Bargeshagen. Das dürfte sich ab kommenden Montag sichtbar ändern. „Wir dachten, dass wir mit all diesen Verordnungen und Vorgaben so langsam eine gewisse Routine entwickeln“, sagt Leiterin Constance Reinhold. „Aber dass es jetzt tatsächlich noch mal solch drastische Maßnahmen geben muss – damit hätten wir nicht mehr gerechnet.“

„Wir sind alle Erzieherinnen mit Herz – und wir wollen natürlich, dass unsere Mäuse bei uns sind.“ Constance Reinhold, Leiterin Kita „Storchennest“ in Bargeshagen Quelle: Lennart Plottke

Denn ab 19. April tritt das landesweite Kita-Besuchsverbot mit Notfallbetreuung in Kraft – „auch für die Landkreise und kreisfreien Städte, in denen der Inzidenzwert noch unter 150 liegt“, hatte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch erklärt. „Wir waren uns nach Beratungen mit Experten einig, dass angesichts der landesweit stark steigenden Corona-Infektionen auch bei Kindern die Umstellung des Kitabetriebs auf die Notfallbetreuung ein notwendiger Schritt ist.“

Stufenplan wird jetzt umgesetzt

Das sieht Constance Reinhold ähnlich: „Wir haben vor einiger Zeit einen Stufenplan bekommen – wenn man glaubwürdig bleiben will, muss man den jetzt auch umsetzen.“ Dennoch: „Unsere Einrichtung wird in den kommenden Wochen ganz gut besucht bleiben“, glaubt die Kita-Leiterin. „Denn viele unserer Eltern arbeiten in systemrelevanten Berufen und werden ihre Kinder dann auch wieder zu uns bringen.“

Niemand wird am Montag wieder nach Hause geschickt, wenn er nicht gleich alle notwendigen Unterlagen vorlegen kann.“ Kathrin Polz, Geschäftsführerin Awo-Regionalverband Bad Doberan Quelle: Cora Meyer

Das bestätigt vor der Kita auch eine Mutter, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte: „Meinem Mann und mir geht es in dieser Hinsicht ja noch gut – wir haben Arbeit, sind beide im Bereich der sogenannten ,kritischen Infrastruktur‘ tätig.“ Deshalb werde ihre Tochter am kommenden Montag weiterhin in der Kita betreut, erklärt die Bargeshägerin und macht deutlich: „Ich weiß aber, dass es viele Familien gibt, die nicht auf dieses Angebot zurückgreifen können und die jetzt einfach nicht mehr können.“

Auch sie rechne tatsächlich mit einer rund 80-prozentigen Auslastung, sagt Kathrin Polz, Geschäftsführerin des Awo-Regionalverbandes Bad Doberan: „Wenn ich mir die Unterlagen zu den persönlichen Daten der Eltern so angucke, ist das durchaus realistisch.“ Es werde einmal mehr jede Menge Diskussionen darüber geben, welcher Job systemrelevant sei oder eben nicht, meint Susann Wieland, Vorstandsmitglied im DRK-Kreisverband und hier unter anderem verantwortlich für den Bereich Kinder, Jugend und Familie: „Ich habe den Leiterinnen in unseren acht DRK-Kitas davon abgeraten, individuelle Lösungen zu suchen – wir arbeiten auf Anweisung und sollten die dann auch befolgen.“

Gute Zusammenarbeit mit dem Jugendamt

Viel los: Auf dem Kita-Außengelände tummeln sich am Donnerstag jede Menge Kinder. Quelle: Lennart Plottke

Erzieherinnen würden von zunehmend frustrierten Eltern an vorderster Front schon genug Nackenschläge abbekommen, so Wieland: „Die können sich nicht auf noch mehr Diskussionen einlassen.“ Im Zweifel schicke das DRK Anfragen zu möglichen Notbetreuungen an das Jugendamt in Güstrow: „Dort wird dann entschieden – das hat schon im vergangenen Jahr wirklich gut geklappt.“ Bemerkenswert: „Wir hatten während der sogenannten Schutzphase, als es nur einen Appell an die Eltern gab, ihre Kinder nicht in die Kita zu schicken, weniger Mädchen und Jungen in unseren Einrichtungen als während des ersten Lockdowns.“

Aufgrund der Kurzfristigkeit werde in den acht Awo-Kitas am kommenden Montag niemand wieder nach Hause geschickt, der nicht gleich alle notwendigen Unterlagen vorlegen könne, stellt Kathrin Polz klar: „Da müssen wir mit viel Fingerspitzengefühl rangehen – die meisten Eltern machen gut mit und haben tatsächlich sehr viel Verständnis.“

„Ich habe den Leiterinnen in unseren acht DRK-Kitas davon abgeraten, individuelle Lösungen zu suchen.“ Susann Wieland, DRK-Kreisverband Bad Doberan Quelle: Lennart Plottke

Auch die Arbeit im Bargeshäger „Storchennest“ sei aktuell eine „unfassbare Gratwanderung“, betont Constance Reinhold: „Wir müssen täglich so viele wichtige Entscheidungen treffen – das ist für alle eine große Herausforderung.“ Die Kita-Leiterin weiß, wovon sie redet: Gleich zweimal mussten jeweils gut 70 Kinder sowie neun Beschäftigte ihrer Einrichtung wegen bestätigter Covid-19-Fälle in Quarantäne – zuletzt erst vor rund vier Wochen. „Das möchte ich nicht noch einmal erleben“, macht Reinhold deutlich.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Blick auf die Arbeitsabläufe werde sich in den kommenden Wochen gar nicht so viel verändern, erklärt Susann Wieland: „Bei kleineren Gruppen ist es natürlich einfacher, jeweils nur eine Bezugsperson abzustellen, um das Infektionsgeschehen fernzuhalten oder eben einzugrenzen.“ Besonders betroffen von den neuerlichen Einschränkungen seien einmal mehr die Kinder: „Ich war so froh, dass wir unsere Kitas bislang offen halten konnten, denn die Kleinen brauchen einen geregelten Tagesablauf – das ist wirklich tragisch.“ Auch ihr täten vor allem die Mädchen und Jungen leid, sagt Constance Reinhold: „Wir sind alle Erzieherinnen mit Herz – und wir wollen natürlich, dass unsere Mäuse bei uns sind.“

Von Lennart Plottke