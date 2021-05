Güstrow/Bad Doberan

Seit drei Wochen gilt für Kita-Kinder im Landkreis: In die Einrichtung geht es nur noch zur Notbetreuung. Laut Sozialministerium in Schwerin sind die Kitas im Land zurzeit zwischen 32 und 42 Prozent ausgelastet. Ein Wert, den die Landesregierung lobt. Zielmarke sei 40 bis 50 Prozent gewesen. Weit über dieser „Zielmarke“ liegen allerdings die Kitas des Roten Kreuzes in Bad Doberan.

Fakt ist zudem: Trotz Notbetreuung und somit heruntergefahrener Kontakte in den Einrichtungen muss der Landkreis immer noch immer wieder Kinder und Erzieher qua Allgemeinverfügung in Quarantäne schicken. Allein in den vergangenen sieben Tagen sind in mindestens fünf Kitas – unter anderem in Tessin, Tarnow und Güstrow – Allgemeinverfügungen für bestimmte Kita-Gruppen erlassen worden.

Landkreis: Einrichtungen sind zu 42 Prozent ausgelastet

Betroffen sind aktuell unter anderem noch die Kita „Bärenhaus“ in der Kreisstadt Güstrow und gleich zwei Kitas in Tessin, die Einrichtungen „Regenbogen“ und „Villa Kunterbunt“. Wie viele Kinder in den Tessiner Kitas aber gerade in die Einrichtungen gehen, dazu schweigen die Kitas selbst, verweisen an die Stadtverwaltung. Dort hieß es, die zuständige Mitarbeiterin sei erst in der kommenden Woche wieder im Dienst.

Laut Landkreis liegt die Auslastung in den Kindertageseinrichtungen zwischen Kühlungsborn und Krakow am See eher am oberen Rand: „Die Auslastung in den Kindertageseinrichtungen – Krippe, Kindergarten und Hort – des Landkreises Rostock beträgt aktuell rund 42 Prozent“, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Überraschende Zahlen vom DRK in Bad Doberan: Kitas zu 70 Prozent belegt

Überraschende Zahlen nennt allerdings der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Bad Doberan (DRK). „Unsere Kitas sind zu 70 Prozent belegt“, sagt Susann Wieland, Sachgebietsleiterin für Kinder- Jugend- und Verbandsarbeit bei DRK. Sie und die Mitarbeiter im Kreisverband seien selbst davon überrascht. Susanne Wieland erklärt: „Beim ersten Lockdown mussten noch beide Elternteile in Berufen der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten.“ Und weiter: „Inzwischen reicht es aus, wenn ein Elternteil systemrelevant ist“, sagt Susann Wieland.

„Unsere Kitas sind zu 70 Prozent belegt. Wir sind selbst davon überrascht.“ Susann Wieland, DRK Kreisverband Bad Doberan Quelle: Lennart Plottke

Dennoch seien die immerhin acht Kitas, die vom DRK im Altkreis Bad Doberan betrieben werden, bislang weitestgehend von Corona-Fällen und somit Quarantäneanordnungen verschont geblieben. „Wir hatten bislang Glück“, so Susann Wieland.

Die Kitas in Bad Doberan scheinen allerdings einen Ausreißer in der landesweiten Statistik zu bilden. Deren Zahlen liegen nämlich weit unter denen in der Münsterstadt.

Corona-Fälle auch in Grundschulen im Kreis

„Die Reduzierung durch die Notbetreuung auf 38 Prozent anwesende Kinder ist ein wirksamer Beitrag zum Infektionsschutz“, hieß es bereits in der vergangenen Woche von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). In den einzelnen Betreuungsarten betragen die Belegungsquoten landesweit 47,5 Prozent im Krippenbereich, 42,5 Prozent im Kindergarten und 28 Prozent im Hort. Drese: „Auch hier spiegeln die Zahlen die Ergebnisse der Notbetreuung in den vorherigen Lockdowns wider. Je kleiner die Kinder sind, desto höher ist die Inanspruchnahme der Notbetreuung. Dennoch erreichen wir auch im Krippenbereich mehr als eine Halbierung der Besuchszahlen.“ Nach Ansicht von Drese greift die Notfallbetreuung, da viele Eltern aus Berufen der kritischen Infrastruktur und Alleinerziehende auf die Angebote in der Kindertagesförderung angewiesen sind.

Auch für Schulen im Landkreis müssen noch immer die Quarantäneverfügungen erlassen werden. Vor allem die Grundschulen sind betroffen – aktuell die Freie Schule und die Grundschule Bützow, das Schulzentrum in Kühlungsborn und die Grundschule in Rethwisch. Im Amtsbereich Bützow Land liegt die Inzidenz zurzeit bei etwa 105, im Amtsbereich Bad Doberan Land bei 91,5.

Von Michaela Krohn