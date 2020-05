Notfallbetreuung: Kitas im Landkreis Rostock stoßen an ihre Grenzen

Bad Doberan

Die Kindertagesstätten im Landkreis Rostock kommen mit der Notfallbetreuung an ihre Grenzen. Mehrere Träger haben sich bereits an den Landkreis gewandt. Auch die Einrichtungen zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn stoßen bei weiteren Corona-Lockerungen unter gleichbleibenden Hygienebedingungen an ihr Limit.

„Noch haben wir freie Kapazitäten, aber das kann sich täglich ändern“, sagt Kathrin Polz, Geschäftsführerin des Regionalverbands der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) Bad Doberan. Acht Kindertagesstätten betreibt die Awo in Bad Doberan, Kühlungsborn, Rerik, Kröpelin, Bargeshagen und Parkentin. Eigentlich werden hier um die 1000 Jungen und Mädchen betreut. „Derzeit haben wir 180 Anmeldungen für die Notfallbetreuung“, sagt Polz. Dabei würde sich der Großteil der Eltern sehr vorbildlich verhalten und auch versuchen, andere Betreuungsmöglichkeiten zu finden.

Notfallbetreuung seit 27. April erweitert

Die Notfallbetreuung ist seit dem 27. April auf weitere Berufsgruppen erweitert worden. „Wenn jetzt noch mehr geöffnet wird, dann müssen wir gucken, welche Vorschriften dann gelten. Wenn es weiter wie bisher gehen soll, dann stoßen wir an unsere Grenzen“, so die Awo-Geschäftsführerin. Zwischen fünf und zehn Kindern dürfen derzeit in einer Gruppe betreut werden. Auf regelmäßiges Händewaschen sowie Lüften der Räume müsse verstärkt geachtet werden. Die meisten Kitas hätten ausreichend Räume zur Verfügung. Bei „De Utkieker“ in Bad Doberan würde es als erstes knapp werden.

Beim Kreisverband Bad Doberan des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) musste bisher noch kein Kind für die Notfallbetreuung abgelehnt werden, informiert Geschäftsführerin Susann Wieland. Acht Kindertagesstätten in Biendorf, Bad Doberan, Ziesendorf, Schwaan, Kühlungsborn und Kritzmow betreibt der Verband. „Aber, wenn jetzt noch mehr gelockert wird, wird es unter diesen Bedingungen problematisch“, sagt Wieland. Dann würde eine Kita an ihr Limit kommen. Die „Schwaanenkinder“ seien räumlich ausgelastet. Etwa 40 Kinder werden pro Kita derzeit betreut. Ausnahme ist die Einrichtung in Biendorf, wo es um die zwölf seien.

Landkreis und Träger auf Suche nach Lösungen

„Wir haben bereits einzelne Meldungen von Trägern, die keine Kinder mehr zur Notbetreuung aufnehmen können“, sagt Anja Kerl, Dezernentin für Finanzen und Soziales im Landkreis Rostock. „Eine erhebliche Anzahl weiterer Träger hat uns mitgeteilt, dass bei ihnen die Kapazitätsgrenzen in Kürze erreicht werden.“ Die Gründe dafür seien die erhöhten Personal- und Raumbedarfe, die sich aus den zwingend umzusetzenden Hygieneregeln ergeben. „Wir versuchen, mit unseren Fachberatern und den Trägern Lösungen zu finden. Die scharfen Hygieneregeln und die Erweiterung des Notbetreuungsanspruchs passen jedoch oft nicht zusammen. Wir sind in intensiven Beratungen mit den Trägern, Handlungsgrundlagen fehlen uns jedoch zum Teil.“

Von Anja Levien