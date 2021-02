Rerik

Verfolgen Kiter und Umweltschützer unterschiedliche Ziele? Die Frage wirft Otto Braun auf, nachdem er den OZ-Bericht über die neue Interessengemeinschaft „Artenschutz im und am Salzhaff“ gelesen hatte. Diese setzt sich für mehr Schutz von Wasservögeln in hochsensiblen Gebieten ein und ärgert sich über „die Rücksichtslosigkeit der Wassersportler“. In einem Leserbrief wendet sich Otto Braun an Gründungsmitglied Bruno Blank. Es ist nicht der einzige Reaktion, die die OZ-Redaktion erreichte.

„Ich finde es toll, dass ihr versucht, das Salzhaff zu schützen“, schreibt Otto Braun an die Interessengemeinschaft gewandt. Er befürwortet ebenfalls den Hinweis auf einmal getroffene Vereinbarungen. Doch er stellt sich die Frage, ob der Umweltschutz die Richtigen als vermeintliche Störer identifiziert.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Hotspot für Vögel woanders

„Denkt ihr wirklich, dass in einem Uferstreifen von Roggow bis nach Rerik, in dem täglich viele Leute mit ihren Hunden spazieren gehen, das aktiv bejagt wird und in dem sich im Sommer auch zahlreiche Menschen am Salzhaffstrand aufhalten, der Hotspot für Brutvögel ist?“, so Braun, der selbst kein Kitesport betreibe. „Ich war im Winter mit dem Paddelboot auf dem Haff unterwegs und habe in Bereichen, die weiter weg von der Zivilisation liegen, deutlich mehr Vögel gesehen als in dem von euch beschriebenen Gebiet.“

Umweltschützer und Kiter zwei Gruppen?

Otto Braun bedenkt, dass schnell ein „Feindbild der Kiter aufgebaut werden könnte.“ Und er fragt sich, ob es sinnvoll ist, Kiter und Umweltschützer als zwei verschiedene Gruppen darzustellen. „Oder ist Kiten nicht vielmehr ein Wassersport mit äußerst geringem Umwelteinfluss?“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bruno Blank liegt dieser Brief ebenfalls vor. „Seit fast 15 Jahren arbeite ich in der Projektgruppe ‚Freiwillige Vereinbarung Wismarbucht‘ (FVW) mit, bisher mehr oder weniger nur leise. Meine Frau und ich riefen vor vielen Jahren die Ortsgruppe des BUND in Rerik ins Leben, die Dr. Schwienhorst erfolgreich leitet“, so Blank in seinem Schreiben an die OZ. „Damals wurden wir persönlich angegriffen, man unterstellte uns privates Interesse, es folgten dubiose Anzeigen und mehr.“

Keine Kiter in hochsensiblen Gewässern

„Wir sind ehrenamtlich für die Natur unterwegs, arbeiten in vielen Ausschüssen und Gremien mit.“ Persönlich hätte er gegen den Kitesport nichts einzuwenden. „Aber warum in hochsensiblen Flachwasserzonen gekitet werden muss, wo wir weite Ostseestrände zur Genüge haben, erschließt sich uns nicht“, betont er. Kitesurfen sei eine neue Schnellwassersportart, „die nicht mit dem Paddeln oder Segeln vergleichbar ist, durch welche die Flachwasserbereiche nicht gestört wurden.“

Neue Regeln müssen her

Neue Regeln zum Befahren dieser Bereiche müssten aufgestellt werden, „da sich das Kiten zu einer Massenbewegung entwickelt“ und in der Menge niemals der Natur förderlich ist. „Das Salzhaff ist hier genauso wichtig wie die Halbinsel Wustrow“, sagt er.

Ein Fazit seiner jahrelangen Mitarbeit in der Projektgruppe Wismarbucht: „Es werden nur Kompromisse geschlossen, Zugeständnisse gemacht, wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert, politische Entscheidungen sollen durchgesetzt werden, wo der Naturschutz auf der Strecke bleibt“, stellte er fest. „Es lohnt sich jedoch, um jeden Quadratmeter zu kämpfen. Für das Salzhaff gibt es nur noch ein Gebiet, das die FVW als hochsensibles Gebiet benannte, obwohl 2008 die Landesregierung beschloss, es aus dem europäischen Vogelschutzgebiet herauszunehmen“, so der Reriker.

Ergebnisse werden nicht akzeptiert

Enrico Mannweiler ist Kiter und Mitglied im 2017 gegründeten Verein „Wassersportfreunde Rerik“ der das Gebiet am Kuhberg pachtete. Auch er reagiert auf den OZ-Beitrag: „Er versucht den Kuhberg als sehr schützenswertes Geotop/Biotop darzustellen“, so Mannweiler. „Haben die Fachgutachter im Verfahren zum EU-Vogelschutzgebiet Fehler gemacht, oder worum geht es hier wirklich?“

„Es gibt einen Managementplan zur Nutzung des Salzhaffs. Das umfangreiche Verfahren zum Managementplan, entspricht den landesweiten Vorgaben und legt die gebietskonkreten Erhaltungsziele für die relevanten Vogelarten des Gebietes im Sinne der Vogelschutz-Richtlinie fest“, sagt er.

Lesen Sie auch: Auf diese Weise wollen Reriker Kitesurfer das Salzhaff schützen

Keine Aufklärung vorhanden

„Die BUND-Ortsgruppe Salzhaff-Rerik und ein Reriker Bürger wollen das Ergebnis des öffentlichen Verfahrens aber nicht akzeptieren und blockieren die Anpassung der Karten, Informationsmaterial zur freiwilligen Vereinbarung und Karten auf denen die Befahrensregeln zu sehen sind“, sagt Mannweiler. „Anstatt aufzuklären wird hier nur angeprangert. Doch die Befahrensregeln rund um den Kuhberg in Rerik sind klar festgelegt“, sagt er.

Wegen der Problematik kam es zur Vereinsgründung, „um in unserem Heimatort gezielt Verantwortung zu übernehmen. Uns ist der Naturschutz ebenfalls wichtig, aber man kann unserer Meinung nach beides kombinieren.“

Von Sabine Hügelland