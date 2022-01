Bad Doberan

Der perfekte Döner ist nicht einfach zu finden. Manche möchten ausgefallene Soßen, andere legen Wert auf guten Service. Über tausend Vorschläge für den besten Döner in MV haben uns in den letzten Tagen erreicht. Bis zum 23. Januar können Sie nun hier über den besten Dönerladen in der Region Bad Doberan abstimmen!

In Bad Doberan wurden zwölf Läden von den Leserinnen und Lesern der OSTSEE-ZEITUNG vorgeschlagen. Besonders viel Zuspruch hat das „Grill House“ in Kühlungsborn bekommen. Der Döner sei „sehr lecker und immer frisch zubereitet“ schreibt ein Leser. Außerdem sollen auch die Mitarbeiter sympathisch sein.

Auch im „Shanghai“ in Bad Doberan gibt es Döner. Hier soll das Essen besonders schnell fertig sein. Außerdem werde hier frisches Kraut verwendet.

Unter anderem können Sie in der Umfrage für „Asia XinChao“, „Panni’s Pizzaservice“, „Antalya Bistro“, „Urfa Grill Neubukow“, „King Of Kebap“, „Stern Grill“ und das „Pizza Haus / Döner /Lieferservice“ abstimmen.

Nachdem regionale Sieger gekürt wurden, geht es dann in die Endrunde, in der über den besten Dönerladen in ganz MV abgestimmt wird.

Doch auch abstimmen lohnt sich: Unter allen Teilnehmern unserer Umfragen, die sich im Anschluss an die Abstimmung registrieren, verlosen wir einen Gutschein für den persönlichen Lieblingsdönerladen im Wert von 100 Euro. Die OZ wünscht viel Erfolg!

Von OZ