Langsam, mit gerade mal zwei Umdrehungen in der Minute dreht sich der Spieß um die eigene Achse. Auf diese Weise wird das aufgespießte Fleisch an der Oberfläche vom Gasfeuer im hinteren Bereich des Dönergrills erhitzt und gegart.

„Es ist wichtig, dass das Fleisch gleichmäßig Hitze abbekommt“, sagt Yilmaz Barasi und nimmt die Maschine in die Hand. Mit geübtem Griff schält er das gare Fleisch vom Spieß.

Er könne das auch per Hand mit dem Messer, das habe er schon über einen längeren Zeitraum so gemacht. „Ist aber anstrengend und geht ganz schön auf die Arme“, sagt der Inhaber des Antalya-Bistros an der Doberaner Straße in Kühlungsborn Ost.

Ein Döner dauert drei bis vier Minuten

Um einen Döner Kebab für den Kunden anzufertigen, braucht der 44-Jährige drei bis vier Minuten. In dieser Zeit wird das Stück Fladenbrot kurz angewärmt, die erste Portion Fleischmasse vom Spieß geschnitten und später noch mal nachgeschält. Die Innenseite des Brotes streicht Yilmaz ganz nach Wunsch der Kundschaft mit Sauce ein.

„Ich habe Knoblauch, Chili und Joghurt, die Kunden entscheiden, welche Saucen sie davon haben möchten“, sagt der Bistro-Betreiber und verrät, dass alle drei Saucen von ihm selbst zubereitet werden. „Die Saucen sind eine ganz wichtige Grundlage für den Geschmack des Döners. Deshalb verwende ich dafür grundsätzlich keine Fertigsaucen“, betont er.

Als weitere Zutaten verwendet er Rotkraut, Weißkraut, Eisbergsalat, Zwiebeln, Gurken und Tomaten. „Da stecken viele Vitamine drin. Deshalb ist ein Döner Kebab auch eine gesunde Kost, sicher viel gesünder als Currywurst“, meint Yilmaz.

Yilmaz Barasi selbst esse noch immer gern Döner, obwohl er tagtäglich damit zu tun habe. In seinem kleinen Bistro, das er nach einer beliebten Urlaubsregion in der Türkei benannt hat, bietet der in Nordost-Anatolien geborene Kurde 106 verschiedene Gerichte, von verschiedenen Salatvarianten über Pizza und Hamburger bis hin zum Schnitzel, an. „Aber der Renner ist immer noch der Döner“, sagt Yilmaz Barasi.

Frauen mögen’s lieber ohne Zwiebeln

Auch den Döner gibt es in unterschiedlichen Varianten – mit Käse, mit Fleisch oder vegetarisch. Vor allem in der Saison, wenn das Ostseebad voller Gäste ist, dann wird diese Vielfalt auch schon mal nachgefragt. Ansonsten mögen die Kühlungsborner überwiegend den ganz normalen Döner mit allen Zutaten. Das trifft vor allem für die Älteren und die jüngere männliche Kundschaft zu.

„Frauen und junge Mädchen bestellen ihren Döner dann oft ohne Chili, ohne Knoblauch und vor allem ohne Zwiebeln“, gewährt der Bistro-Betreiber einen kleinen Einblick.

Dass er wegen der Corona-Pandemie in seinem kleinen Bistro zurzeit keine Sitzplätze anbieten könne, sei schade, aber dafür laufe der Außer-Haus-Verkauf ganz gut, sagt Yilmaz. Wenn viel zu tun ist, dann könne es auch mal zu Wartezeiten kommen. Deshalb rät er zur telefonischen Vorbestellung.

„Wer vorher anruft und sein Essen bestellt, dem kann ich ungefähr die Zeit sagen, wann es abholbereit ist. So ersparen sich die Kunden das Warten im oder vor dem Geschäft.“

Die Familie hat den Start erleichtert

Seinen ersten eigenen Laden eröffnete Yilmaz Barasi 2010 in der Strandstraße, 2016 zog er in die Doberaner Straße um. „Der Standort ist besser. In der Strandstraße laufen zwar mehr Leute rum, aber nicht alle kaufen auch etwas!“ Den Schritt in die Selbstständigkeit habe er noch keinen Tag bereut, sagt der dreifache Vater, auch wenn der Arbeitstag lang ist und wenig Zeit für die Familie bleibt.

Dabei war der Start alles andere als einfach. „Als ich vor zwölf Jahren begann, wollte mein erster Vermieter 4000 Euro Kaution haben. So viel Geld hatte ich gar nicht. Aber mein Bruder, der in der Türkei lebt, hat mich damals finanziell unterstützt und mir den Start etwas erleichtert“, ist Barasi der Familie dankbar.

An Zutaten habe er anfangs immer nur kleine Mengen eingekauft. „Und wenn ich dann gut Döner verkauft hatte, habe ich neue Ware geholt“, berichtet der Imbiss-Betreiber, der 1999 nach dem Abitur von der Türkei nach Deutschland übersiedelte, in Kursen in Hamburg und Güstrow Deutsch gelernt hat und seit 2007 deutscher Staatsbürger ist.

Wie man gute Döner und dafür gute Saucen zubereitet, das habe er als Angestellter in einem Döner-Laden in Gnoien (Landkreis Rostock) und bei anderen Arbeitgebern vor der Gründung seines eigenen Geschäftes gelernt. Er hatte wohl gute Lehrmeister, denn die Stammkundschaft im Antalya-Bistro ist groß.

