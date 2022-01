Kühlungsborn

Sie haben es wieder geschafft! Inhaberin Kristina Injighulyan und ihr Ehemann Artur Baveyan sind mit ihrem Grill House in Kühlungsborn-West zum zweiten Mal in Folge Lokalsieger der Region Bad Doberan beim aktuellen OZ-Dönertest geworden.

Von 142 Teilnehmern des diesjährigen Leser-Votings stimmten 38 (26,8 Prozent) für die Sieger, auf dem zweiten Platz landete der Urfa-Grill in Neubukow mit 22 Stimmen (15,5 Prozent) vor dem drittplatzierten King of Kebap in der Verbindungsstraße in Bad Doberan (17 Stimmen, 12 Prozent).

Beim ersten Wettbewerb dieser Art, vor drei Jahren, waren Artur und Kristina während einer Urlaubsreise vom Gewinn des Titels noch völlig überrascht worden. Dieses Mal war es anders. Da haben sie zusammen mit Mitarbeiterin Inna Bier und Stammkunden die Daumen gedrückt. Hatten sie sich doch fest vorgenommen, ihren Titel erfolgreich zu verteidigen.

„Einige Kunden haben uns erzählt, dass sie für uns abgestimmt haben. Da haben wir natürlich gehofft, wieder zu gewinnen und haben uns riesig gefreut, als das Ergebnis feststand“, erzählt Grill-House-Inhaberin Kristina Injighulyan.

Die neue Sieger-Urkunde hat auch schon einen guten Platz gefunden, direkt neben der Auszeichnung von 2019. Beide sind gut sichtbar neben der Warenausgabe am Fenster angebracht. Denn anders als beim ersten OZ-Dönertest vor drei Jahren stehen wegen der strengen Auflagen in der Corona-Pandemie vorerst keine Sitzplätze im Innenraum zur Verfügung. Aber der Außer-Haus-Verkauf läuft weiterhin gut und an wärmeren Tagen werden auch die Sitzplätze im Außenbereich von Kunden gern genutzt.

Was sich seit 2019 im Grill House in Kühlungsborn nicht geändert hat, ist eine der wichtigsten Zutaten bei allen Gerichten, die das Haus verlassen und die Inhaberin Kristina gern verrät: „Bei uns wird alles mit ganz viel Liebe gemacht.“

MV-Landessieger gesucht: Die Abstimmung geht weiter

Ihr kleines Team kann weiter die Daumen drücken, denn die Abstimmung ist mit der Kür der lokalen Sieger noch nicht zu Ende. Nun hat das Grill House in Kühlungsborn die Chance, auch noch Sieger im landesweiten Wettbewerb zu werden und sich mit dem Titel „Bester Döner aus MV“ zu schmücken. Denn bis zum 4. Februar können Sie, liebe Leser, noch für Ihren persönlichen Favoriten im Land abstimmen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Umfrage, die sich registrieren, verlost die OZ außerdem einen Gutschein im Wert von 100 Euro für den persönlichen Lieblingsdönerladen.

Von Rolf Barkhorn