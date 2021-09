OZ-Eisdielen-Test 2021 geht in nächste Runde: Jetzt für Lokalsieger abstimmen

Rostock

Vanille, Schokolade oder Erdbeere? Die klassischen Eissorten wird man wohl in jeder Eisdiele in Mecklenburg-Vorpommern bekommen. Doch wo schmeckt das Eis am besten? Die OSTSEE-ZEITUNG sucht wieder nach dem besten Eisladen im Land. Nach der Nominierungsphase geht es nun in die zweite Runde. Die Leserinnen und Leser können ihre regionalen Sieger wählen. Insgesamt haben 418 von ihnen Vorschläge eingereicht, 80 Eisläden in MV sind daraufhin nun im Rennen um den Titel.

Die Nominierten treten in elf einzelnen Regionen gegeneinander an. Die Abstimmung läuft bis zum 12. September 2021. Im Anschluss wird in einer weiteren Umfrage aus den besten Eisläden der Region ein Landessieger gewählt.

Absahnen kann aber nicht nur eine Eisdiele, sondern auch Sie: Unter allen Leserinnen und Lesern, die einen Vorschlag eingereicht haben oder an einer der Umfrage teilgenommen und sich registriert haben, verlosen wir ein Jahr lang Gratis-Eis der Lieblingseisdiele – das entspricht einem Gutschein im Wert von 500 Euro.

Unter anderem stehen die Eiswerkstatt Rostock, die Coco Eismilchbar in Bad Doberan, Panows Eisdiele in Bobitz oder das Eiscafé Glassissimo in Neuhaus zur Auswahl.

Zudem können Sie Ihre Stimme auch der Barther Eismanufaktur, der Milchbar in Grimmen, der Kontor Eismanufaktur Greifswald oder auch dem Eiscafé Milano in Demmin geben.

Von sp