OZ-Eisdielentest: Diese Eisdiele liegt in Bad Doberan vorn

Bad Doberan

Die warmen Temperaturen eignen sich perfekt für ein kühles Eis. Die OSTSEE-ZEITUNG sucht dafür die beste Eisdiele aus MV. In der ersten Runde konnten Vorschläge aus dem ganzen Land eingereicht werden. Nun treten die Eisstände der einzelnen Regionen gegeneinander an. In Bad Doberan haben sich bereits erste Favoriten heraus kristallisiert.

Zur Auswahl stehen in der Region vier Eisdielen. Bislang haben knapp 200 Personen für ihre Lieblingseisdiele in dem Bereich gestimmt. Der Favorit ist mit 53,1 Prozent das Softeis Mai in Neubukow. Mit etwas mehr als ein Drittel aller Stimmen landet die Coco Eismilchbar in Bad Doberan auf den zweiten Platz.

Anzeige

„Das ist ja super“, sagt Martin Mai, als er das bisherige Abstimmungsergebnis hört. Das sei ein schönes Feedback. Zusammen mit seiner Frau Claudia Mai betreibt er das Eiscafé in Neubukow seit April 2020. „Am 10. April konnten wir mit dem Außer-Haus-Verkauf starten.“ Die Corona-Pandemie hatte die Eröffnung verzögert.

Weitere OZ+ Artikel

Neun Eissorten werden täglich angeboten. Beliebt seien Kreationen mit Joghurt oder salziges Karamell. Vanille verkaufe sich aber am meisten, auch weil es in vielen Eisbechern verarbeitet werde.

Mitmachen und gewinnen

Abgestimmt werden kann noch bis Mittwoch, den 26. August. Im Anschluss treten die lokalen Sieger gegeneinander an, um einen Landessieger zu küren.

Hier geht’s zur Umfrage für Bad Doberan

Absahnen kann aber nicht nur eine Eisdiele, sondern auch Sie: Unter allen Lesern, die einen Vorschlag eingereicht haben oder an einer der Umfrage teilgenommen und sich registriert haben, verlosen wir einen 50-Euro-Gutschein für eine Eisdiele Ihrer Wahl.

Von Gina Henning und Anja Levien