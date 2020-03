OZ-Karte zu Bauarbeiten in Kühlungsborn: Diese Straßen werden gesperrt

Kühlungsborn

Anwohner müssen große Umwege fahren, bei Geschäften ist Improvisationstalent gefragt: Die untere Strandstraße wird noch in diesem Jahr zeitweise voll gesperrt. Grund: Zwischen dem Kreisverkehr und dem Abzweig zum Bürgerweg muss der Fahrbahnbelag komplett erneuert werden. Für die Dauer der Bauarbeiten sei die belebte Einkaufsstraße nicht nutzbar, sagt Bauamtsleiterin Peggy Westphal. Deshalb sei diese Maßnahme erst nach der Saison machbar.

Die Pflastersteine seien damals nach dem neuesten Stand der Technik verlegt worden, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Man habe allerdings nicht bedacht, dass sich der Untergrund mit der Zeit auswäscht. „Die Steine beginnen zu schwimmen und wachsen buchstäblich hoch.“ In der Ostseeallee, wo der Fahrbahnbelag ähnlich ist, sei das noch nicht der Fall.

Behinderungen in Reriker Straße ab 1. April

Mit den Bauarbeiten im Ort will die Stadt jedoch am 1. April in der Reriker Straße beginnen. Bis zum 30. Juni – also noch vor den Ferien – entsteht hier ein Radweg. Damit wolle man nach Angaben des Bürgermeisters das Netz in dem Ostseebad vervollständigen. Außerdem entsteht eine Überwegung direkt nach der Kurve beim Wohngebiet.

Dort seien viele Autofahrer zu schnell unterwegs. Der Bau soll den Verkehr entschleunigen. Zum Teil wird die Straße nach Angaben der Bauamtsleiterin voll gesperrt. Autofahrer aus Richtung Bastorf und in die Gegenrichtung müssen dann auf den Kägsdorfer Landweg ausweichen. Das bedeutet einen Umweg von bis zu 1,5 Kilometern.

Hafenstraße ist komplett abgesackt

Dringender Handlungsbedarf besteht den Angaben des Bürgermeisters zufolge an der Hafenstraße. Hier ist die gesamte Fahrbahn abgesackt. Einen Zeitplan gibt es allerdings noch nicht. Eile ist geboten, denn „je mehr die Straße absackt“, sagt Rüdiger Kozian, „desto mehr sackten auch die Versorgungsleitungen ab.“ Verlegt sind dort unter anderem Strom- und Gasleitungen. „Die halten dem Druck irgendwann nicht mehr stand.“

Der Bereich hinter dem Bootshafen sei ein morastiges Gebiet. „Das ist nicht ganz unproblematisch“, sagt der Bürgermeister. Dass es in der Hafenstraße irgendwann Probleme gibt, habe man befürchtet. „Der Grund ist, dass man sich damals für die billige Bauweise entschieden hat“, sagt Peggy Westphal. Die Straße war beim Bau des Hafens vor etwa 20 Jahren entstanden. Man habe damals ein Vlies als Grundlage benutzt. „Das war nicht ausreichend, wie sich herausgestellt hat“, sagt Rüdiger Kozian.

Diese Alternative sei aus technischer Sicht möglich gewesen. Es sei aber klar gewesen, dass sie nichts wirklich Langfristiges sein würde. Sicher sei aber, dass das Vorhaben erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt haben werde, sagt die Bauamtsleiterin. 350 000 Euro sind dafür eingeplant. Auf den Kosten wird die Stadt wohl allein sitzen bleiben. Fördermöglichkeiten gebe es nach Einschätzung des Bürgermeisters kaum.

Rad- und Fußweg Zur Asbeck wird umgestaltet

Weitere Bauarbeiten sind in der Straße Zur Asbeck geplant. Hier soll der Rad- und Fußgängerweg am Bahnübergang auf die andere Straßenseite verlegt werden. Auch im Onkel-Bräsig-Weg, im Anglersteig und im Pfarrweg investiert Kühlungsborn.

Noch vor Beginn der Saison wird die Stadt den Straßenbelag an der Kreuzung Friedrich-Borgwardt-Straße/Neue Reihe ausbessern. Hier hatten die Stadtwerke Rostock Fernwärmeleitungen verlegt. Aufgrund des Wetters war die Baugrube zunächst provisorisch mit Pflastersteinen geschlossen worden.

Im kommenden Jahr soll die Planung für Bauarbeiten an der Schulzenttrift beginnen. Die Straße wird breiter. Nach Angaben von Peggy Westphal sei eine sicherere Führung der Verkehrsteilnehmer geplant. Momentan ist dort ein Provisorium eingerichtet. Im kommenden Jahr soll es dann konkreter werden: „Die Stadt hat die Umplanung des Straßenbereichs für 2021 vorgesehen und die Umsetzung für 2022“, sagt die Leiterin des Bauamtes.

Lesen Sie auch:

Von Cora Meyer