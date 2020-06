OZ-Kolumne aus Klein Strömkendorf: Froschkerle sind diskret

Klein Strömkendorf

Großes Theater in Klein Strömkendorf: Im vor anderthalb Jahren schön hergerichteten Dorfteich quakten die Froschkerle vor ein paar Tagen so „ohrenbetäubend“ um die Wette, dass ich bei geöffnetem Beifahrerfenster kaum die Nachrichten im Autoradio hören konnte. Die Tierchen sollen dabei nach Internetangaben bis zu 90 Dezibel schaffen und somit lauter sein, als ein Presslufthammer.

Wer am lautesten quakt, liegt vorn in der Balz, denn der Juni gehört noch zur Paarungszeit der Amphibien. Ich also raus und Videokamera an – doch wie auf Kommando herrschte plötzlich absolute Stille. Alle Teichfrösche schienen wie erstarrt (siehe Foto) und glotzten mich nur an – kein Mucks mehr weit und breit. Für mich heißt das, die Kerle sind diskret, wollen ihr Werben nicht in alle Welt hinausposaunen, sondern heben sich ihre Luft fürs Liebchen auf.

Ist doch ein guter Zug, oder?

Von Thomas Hoppe