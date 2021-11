Rostock

Der Nordwind pfeift über die Ostsee und verfängt sich in Kieferkronen. Am Horizont kämpft ein Segelschiff trotzig gegen die Wellen an. Die meisten Freizeitkapitäne haben ihre Boote längst abgetakelt. Selbst Seebären bleiben jetzt lieber an Land. Steife Brise und Wasser gibt’s hier auch. Auf der Strandpromenade von Kühlungsborn West spazieren Touristen durchs Herbstwetter – eingemummelt in Daunenjacken. Doch niemand ist so gut betucht wie Jeannine Rafoth (46).

Einen Steinwurf von der Promenade entfernt, im Innenhof des Hotels „Wotan“, hat Jeannine Rafoth jede Menge guten Stoff versteckt: Spinnaker, Focks, Bermuda-, Rah- und Gaffelsegel. Mit ihnen sind einst schnittige Yachten Regatten gefahren und namhafte Weltenbummler, wie die Schonerbrigg „Greif“ oder das Segelschulschiff „Gorch Fock“, zu Törns über die Ozeane aufgebrochen. Nun haben die Textilien ausgedient und sind in Jeannine Rafoths Atelier gestrandet. Die Künstlerin beschert den Tuchen ein zweites Leben – als Leinwand für maritime Motive.

So ersteigern Sie Werke bei der OZ-Kunstbörse 2021 Bei der OZ-Kunstbörse 2021 kommen auch in diesem Jahr wieder Werke von Künstlerinnen und Künstlern unter den Hammer, die in Mecklenburg-Vorpommern leben und arbeiten. Wenn Sie eins oder mehrere davon ersteigern möchten, haben Sie schon vor der Auktion am 26. November in Rostock die Möglichkeit, Gebote über unser Online-Formular abzugeben. Wählen Sie dazu die entsprechende Arbeit aus und geben Sie Ihr Maximalgebot ein. Anschließend bitten wir Sie um eine Registrierung. Wir benötigen Ihre Kontakt-Daten, um Sie bei einem erfolgreichen Bieten um das Kunstwerk zu benachrichtigen. Sobald Sie sich registriert haben, ist Ihr Gebot rechtskräftig. Der endgültige Zuschlag wird allerdings erst während der Auktion Ende November in Rostock erteilt. Werden Sie dort nicht überboten, erhalten Sie - wie bei eBay - das Kunstwerk zu dem Preis, der nötig ist, um das höchste Gebot im Saal zu übertreffen. Alle Künstler-Porträts finden Sie auf ostsee-zeitung.de/kunstboerse.

Jeannine Rafoth ist Segelmalerin. Segel, die eigentlich in den Müll wandern würden, verwandelt sie in großformatige Kunstwerke. „Ich liebe es, aus Dingen, die keinen Nutzen mehr haben, etwas Bleibendes und Schönes zu schaffen.“

Auf die Idee bringt sie ein Glücksgriff. Als die gebürtige Kühlungsbornerin in Lübeck lebte, fällt ihr beim Aufräumen ein Stück Segel-Stoff, kaum größer als ein A4-Blatt, in die Hände. „Zum Wegschmeißen zu schade. Ich dachte, ich mach was draus.“ Mit japanischer Tusche malt sie drauflos. Doch jeder Strich verschwimmt. Die Idee, Segel als Leinwand zu nutzen, verwirft sie wieder. Bis ihr ein Bekannter das ausgemusterte Baumwollsegel eines Traditionsseglers schenkt. „60 Quadratmeter groß. Vier Mann mussten das ins Auto tragen“, erinnert sich Jeannine Rafoth. Sie lässt den Stoff zerteilen und auf Holzrahmen spannen. „Die Leinwände standen dann vier Jahre lang in meinem Keller.“

„Mannschaft“; Malerei auf Segeltuch (Acryl, Mischtechnik) 2021 60x180 cm 650,00 € Quelle: Thomas Haentzschel

Ein Auftrag bringt die Mecklenburgerin schließlich auf den richtigen Kurs: Ihr Hausarzt wünscht sich Bilder für seine Praxis. Rafoth holt ihre Kellerkinder zurück ans Tageslicht. Weil ihre damalige Einraumwohnung zu klein für die XL-Leinwände ist, muss sie bibbern. „Ich hab’ in der Waschküche gemalt – im Winter, mit Glühwein und Daunenjacke“, erzählt sie und lacht. Im Jahr 2014 stellt sie die Bilder aus – und hat prompt Erfolg. Käufer zahlen gute Preise. Der Beginn ihrer Karriere als Segelmalerin.

Motiv und Malgrundlage gehen Hand in Hand: Rafoth malt ausschließlich Segelboote. „Mich hat neulich wieder jemand gefragt, ob ich ihm einen Porsche male. Aber Autos auf Segeln – das passt für mich nicht.“ Von ihrem Erfolgskurs weicht sie nicht ab. Selbst Motorboote malt sie nicht. Rasant geht’s auf ihren Bildern trotzdem zu: Mit Acryl, Pastellkreide und Textilstiften bannt sie Actionszenen auf die Leinwand. „Ich schau’ mir gerne Regatten an.“ Wenn Schiffe hart am Wind segeln und durch die Wellen preschen, ist die Malerin in ihrem Element. Schließlich ist sie selbst mit allen Wassern gewaschen, liebt es, zu segeln. Zuletzt habe ihr aber leider die Zeit gefehlt, die Leinen loszumachen. Ihre Kunstwerke sind begehrt, ihr Online-Shop wird von Kunden überflutet.

„Crew 2021“; Malerei auf Segeltuch (Acryl, Mischtechnik) 2021 80x120 cm 600,00 € Quelle: Thomas Haentzschel

Hoher Wiedererkennungswert

Beim Malen lässt sich Jeannine Rafoth leiten. „Das Segel gibt mir die Richtung vor und ist der Hauptdarsteller.“ Flecken, Nähte und Ratscher baut sie bewusst in ihre Darstellungen ein. Die durchschimmernden Gebrauchspuren machen ihre Bilder noch spannender, denn sie erzählen von stürmischen Törns und Abenteuern auf See. Und sie machen Rafoths Bilder zu unkopierbaren Unikaten. Ihre Werke haben ohnehin einen hohen Wiedererkennungswert: Rafoth kombiniert grafische Elemente mit Aquarelltechnik. Kerzengerade Linien und Spachtelflächen treffen auf fließende Farbverläufe.

„Winner“; Malerei auf Segeltuch (Acryl, Mischtechnik) 2021 60x60 cm 340,00 € Quelle: Thomas Haentzschel

Für Schönes hat Jeannine Rafoth ein Händchen, denn eigentlich ist sie Innenarchitektin. Viele Jahre war sie für die Stadtbäckerei Junge tätig, hat neue Filialen entworfen – Stress inklusive. „Ich hatte Baustellen von Hamburg bis Rügen.“ Zeit für Freunde blieb ihr kaum. Ihre Beziehung erlitt Schiffbruch. Rafoth wechselte den Job, arbeitete für einen Supermarkt-Einrichter. „Ich hab’ unglaublich viel Geld verdient, aber mich zu Tode gelangweilt. Dann fiel mir besagtes Segel in die Hand.“

Zur Person Jeannine Rafoth, 1974 geboren auf der Insel Rügen, ist im Ostseebad Kühlungsborn aufgewachsen. An der Fakultät für angewandte Kunst in Heiligendamm hat sie Innenarchitektur studiert und 2002 das Studium abgeschlossen. In ihrem Beruf arbeitet sie bis heute und hat sich zudem einen Namen als Segelmalerin gemacht. Ihre Bilder entstehen in ihrem Atelier in Kühlungsborn.

Seither hat sie so viele Schiffe gemalt wie sie selbst große Flotten kaum aufbieten können. Von Kreativ-Flaute kann aber keine Rede sein. „Wenn ich mal keine Lust hab’, mach’ ich Pause und widme mich anderen Dingen.“ Den Instagram-Account füttern, Ausstellungen vorbereiten, Rahmen bespannen – zu tun gibt es immer etwas. „Dann kommt die Lust aufs Malen schnell wieder“, sagt Jeannine Rafoth und lacht. Die Segelmalerin will mee/hr. „Ich möchte das noch ganz lange machen.“

Von Antje Bernstein