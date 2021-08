Rostock

Was bewegt Menschen in Mecklenburg-Vorpommern knapp fünf Wochen vor der Landtags- und Bundestagswahl? Dieser Frage gehe ich auf meiner Tour quer durchs Land nach. Von Dienstag bis Samstag bin ich unterwegs, um herauszufinden: Werden Sie wählen gehen? Wer kommt in Frage? Und warum?

Dafür möchte ich mit Leuten zwischen Schönberg und Ahlbeck ins Gespräch kommen. Mein Name ist Juliane Schultz, ich bin 42 Jahre alt und Teil des OZ-Reporterteams. Meine Kollegen und ich fahren von Rostock aus überall dort hin, wo es Spannendes im Land zu berichten gibt. Das bedeutet für uns: Jeden Tag eine neue Nachricht, eine neue Geschichte, ein neues Schicksal.

Was bewegt oder frustriert Sie?

Diese Woche gibt es für mich nur ein einziges Thema: Wie ist die Stimmung im Land? Fünf Tage lang besuche ich Vereine, Suppenküchen, Unternehmer, WGs, Familien oder Senioren – zu Hause, auf Arbeit, in der Kneipe. Start ist an diesem Dienstagmorgen (17.8.) ganz im Westen des Landes – von dort geht es in vielen kleinen Etappen mit dem OZ-Reportermobil bis Samstag gen Osten.

Am Dienstag bin ich zwischen Schönberger Land und Grevesmühlen unterwegs, am Mittwoch zwischen Jamel und Satow, am Donnerstag zwischen Warnemünde und Tribsees, am Freitag zwischen Stralsund und Loitz und am Samstag zwischen Ueckermünde und Ahlbeck.

So können Sie meine Route mitbestimmen

Die OZ-Leser können direkten Einfluss auf meine Tour nehmen und auf die Geschichten, die ich erzähle. Wie? Schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an. Fügen Sie der Reise einen Zwischenstopp hinzu – per Telefon unter (0381) 365 379 oder per Mail unter juliane.schultz@ostsee-zeitung.de. Ich komme vorbei.

Verraten Sie mir, was Sie bewegt oder gar frustriert: Wer ist von der Politik in den vergangenen Monaten vergessen worden? Wo sind Wahlversprechen nicht eingehalten worden? Wo müssen wir genauer hinschauen? Über all das berichte ich kontinuierlich in unserem Live-Blog oder ausführlich jeden Abend in der Tour-Reportage. Doch nicht nur Missstände und Ärger sollen im Fokus stehen. Wo und wie haben Landespolitiker oder Abgeordnete des Bundestages Ihre Lebensbedingungen verbessert? Warum lohnt es sich, wählen zu gehen? Was sind Ihr Wünsche für die nächsten Jahre? Auch das soll erzählt werden.

Hier geht es zum Live-Blog

Von Juliane Schultz