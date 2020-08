Kühlungsborn

Mandy Gierz arbeitet nun schon seit über fünf Jahren in ihrem Traumjob: als Zugführerin des Molli. Die traditionelle Dampfeisenbahn, die Bad Doberan mit den Badeorten an der Küste verbindet, weckt bei den Fahrgästen Emotionen: „Es ist immer wieder toll, wenn ich sehe, wie die Augen leuchten – nicht nur von Kindern, auch von erwachsenen Männern“, erzählt Gierz.

Auf verschiedenen Arbeitsplätzen beschäftigt

Die 35-Jährige kann man an ihren verschiedenen Arbeitsplätzen antreffen, je nach Dienstplan. Manchmal verkauft sie an einem der Fahrkartenschalter, zum Beispiel am Bahnhof in Bad Doberan, Fahrkarten oder Dekoratives aus dem umfangreichen Angebot an Molli-Mitbringseln, vom Plüsch-Mops bis zum Schlüsselanhänger. Dabei berät sie auch Touristen, die sich überlegen, welche Strecke sie auf dem Molli fahren könnten, informiert über Fahrpreise oder die Gültigkeit von Tickets.

Manchmal verkauft Mandy Gierz am Fahrkartenschalter auch Molli-Mitbringsel. Quelle: Henrietta Hartl

Jeden Sommer übt sie dabei ihr Englisch, denn Touristen aus der ganzen Welt wollen mit dem Molli fahren. „Viele kamen bislang von den Kreuzfahrtschiffen“, erklärt sie, auch Reisende aus China und Mexiko gehörten zu ihren Kunden.

Meist jedoch fährt Gierz zusammen mit einer Kollegin oder einem Kollegen als Schaffnerin im Molli-Zug mit. Auch dort berät sie, verkauft und kontrolliert Fahrkarten.

Doch als Zugführerin ist sie auch für manche technischen Aufgaben zuständig: Sie muss, wo erforderlich, Weichen stellen oder den Lokfahrer einweisen, wenn der zum Beispiel beim Rückwärtsrangieren selber nicht genug sehen kann.

Die Routine macht es

„Am Anfang hatte ich da einen Heidenrespekt, dass ich nur ja nichts falsch mache“, erinnert sie sich. Aber inzwischen hat sie Routine und weiß, wie es läuft. Und sie hat erfahren: „Die Weichen sind schon ganz schön schwer. Aber ich habe gelernt, wie man sie stellen kann, ohne dass man sich den Rücken kaputt macht.“

Um die Aufgaben rund um den Molli zu meistern, musste Gierz wie alle ihre Kollegen eine Ausbildung zur Zugführerin durchlaufen, mit einem dreiwöchigen Theorieteil und vielen Praxisschichten. Dabei erwarb sie zum Beispiel auch die Qualifikationen als Bremsproben-Berechtigte und als Rangier-Berechtigte, um verantwortlich einweisen zu dürfen. „Das war schon eine Menge Theorie, was ich da lernen musste“, meint sie, „aber es ist auch interessant.“

„Es ist ein total abwechslungsreicher Job“

Die Zugführerin stammt aus Rostock und lebte zwischendurch jahrelang in Magdeburg. Sie ist gelernte Friseurin und hat auch im Einzelhandel gearbeitet. Eine Stellenanzeige brachte sie nach ihrer Rückkehr in die Region auf den Molli. „Es ist ein total abwechslungsreicher Job, ich möchte nichts anderes mehr machen“, meint sie.

Auch die Zusammenarbeit im Team empfindet Gierz als angenehm, es wird viel geflachst und gelacht. Auf einem Molli-Zug gibt es normalerweise zwei Zugführer in den Wagen, den Maschinisten und den Fahrer auf der Lok.

Corona habe natürlich beim Molli, wie überall, für Einschnitte gesorgt. Aber seit Ende Mai geht es ja weiter, es ist ordentlich Betrieb auf der Dampfeisenbahn. Nur das mit der Maske, das sei im Kundenkontakt schon schade, findet Gierz, „da sieht man ja nicht richtig, dass ich lächle.“

Dabei lächelt sie häufig, denn es macht ihr Spaß, im direkten Kundenkontakt zu arbeiten: „Die meisten Fahrgäste haben gute Stimmung, weil sie ja im Urlaub sind, und sich über die Fahrt mit der Dampfeisenbahn freuen.“ Das schlage allerdings leider manchmal um, zum Beispiel wenn das Wetter schlecht ist, „da kriegen manche dann schlechte Laune.“

Manche laden Frust bei Zugführerin ab

Manchmal streike auch die Technik, ob am Molli oder das EC-Karten-Gerät. Da komme es dann schon mal vor, dass Fahrgäste ihren Frust an Gierz auslassen, obwohl sie ja nichts dafür kann. „Ich versuche dann immer, mir das nicht so zu Herzen zu nehmen“, erklärt sie. Aber wenn dann der Fünfte hintereinander komme und sie aggressiv anfahre, dann falle ihr das manchmal schon ein bisschen schwer. Doch meistens läuft alles gut, die Kunden freuen sich und bedanken sich für den Service.

Als Gierz' inzwischen vierjährige Tochter Mila kleiner war, hatte sie Angst vor dem „Ungeheuer“, das so laut zischt und rattert. Inzwischen gefällt der Molli ihr aber, und die Kleine kommt manchmal mit ihrer Großmutter auf Besuch, schaut zum Beispiel neugierig in den Lokschuppen. Und sie erzählt auch oft stolz: „Meine Mama, die arbeitet bei der Dampfbahn!“

