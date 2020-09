Kühlungsborn

Fast direkt neben dem Kühlungsborner Yachthafen geht es nicht um Boote, sondern um Pferde: Rund 40 davon grasen auf den großen Weiden rund um das Bollhagener Fließ. Sie gehören zum Reiterhof Böldt in Fulgen. Hier kümmert sich seit über 25 Jahren Patricia von Mirbach um eigene und um Pensionspferde, um Zucht, Reitunterricht, Pferdepflege und vieles andere, das zum Stallmanagement dazugehört.

Die gelernte Fachkrankenschwester für Intensivpflege und Anästhesie stammt aus Hamburg und hat auch in Schleswig-Holstein gelebt. „Die Initialzündung für meine Pferdebegeisterung, das waren die Immenhof-Filme“, erzählt sie lächelnd. Ende der Sechziger hatte die damals Zehnjährige in den Weihnachtsferien diese auch heute noch beliebten Filme aus den Fünfzigern mit einer fast heilen Ponyhofwelt gesehen – und war begeistert. Danach wollte sie in den Ferien nicht mehr nach Italien in den Urlaub, sondern nur noch auf einen Ponyhof. Denn in der Großstadt Hamburg, wo sie lebte, gab es nicht so viele Möglichkeiten zu reiten. Damals gab es allerdings auch noch nicht so viele Reiterhöfe, erinnert sie sich, denn damals sei die klassische Landwirtschaft noch lukrativer gewesen.

Nachdem sie als Krankenschwester ausgelernt hatte, leistete von Mirbach sich ihr erstes eigenes Pferd. Sie ritt damals auch oft auf Turnieren, und zwar quer durch die pferdesportlichen Disziplinen: Dressur, Spring- und Geländereiten. „Das hat mir alles eigentlich gleich viel Spaß gemacht“, meint sie. Doch das Reiten blieb zunächst Hobby neben dem Hauptberuf, bis sie Anfang der Neunziger Hans Jürgen Böldt kennenlernte, 1994 auf den Hof zog und sich seitdem hier um alles kümmert, was die Pferde betrifft.

Pferde-Hof seit DDR-Zeiten

Auf dem Hof in Fulgen geht es schon seit vielen Jahrzehnten um Pferde. Böldts Großvater hatte 1953 den Hof gekauft, der dann 1960 in eine LPG umgewandelt wurde. Die LPG betrieb hier in relativ großem Stil Pferdezucht und der Hof war auch Standort für eine Betriebssportgemeinschaft, die für ihre Mitglieder zu günstigen Preisen das Reiten ermöglichte. 1990 konnten die Böldts den Hof wieder übernehmen und bauten 1992 die große Reithalle, in der jetzt noch ein Großteil des Reitbetriebs stattfindet.

Heutzutage nutzt auch der Kühlungsborner Reitverein „Waterkant“ die große Reithalle und den Außenreitplatz mit, neben dem Reitbetrieb des Reiterhofs selbst. Viele Pferdebegeisterte aus der Umgebung haben in den letzten 25 Jahren bei von Mirbach reiten gelernt. Im Sommer und zunehmend auch in der Nebensaison kommen oft Touristen, um hier zu reiten. Früher gab es als Highlight auch Strandausritte, doch seit dem Bau des Yachthafens sei das Reiten direkt am Meer entlang nicht mehr möglich, bedauert die Reitlehrerin. Und der Küstenweg sei zwar auch als Reitweg ausgewiesen, aber einfach zu voll: „Da drängeln sich schon die Radfahrer und die Fußgänger gegenseitig weg, das macht keinen Spaß mehr.“

Deutsche Reitponys

Von Mirbachs Leidenschaft gilt nicht nur dem Reiten, sondern auch der Pferdezucht. Sie ist bei mehreren Zuchtverbänden aktiv, unter anderem im Präsidium des Verbands der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern. Seit über 20 Jahren züchtet sie auch ihre persönliche Lieblingsrasse, das Deutsche Reitpony. Sie erklärt, dass diese Rasse in Deutschland in den Sechzigern entstand, um ein kleineres Pferd für die steigende Anzahl von reitbegeisterten Kinder zu bekommen. Die Züchter seien damals extra nach England gereist, dem klassischen Pony-Land, wo die Kleinsten auf Shetland- oder New Forest-Ponys ihre Reiterkarriere starten können. Die Deutschen Reitponys mit ihrem maximalen Stockmaß von 1,50 Metern seien nicht nur ideal für Kinder zum Einstieg, sondern eigneten sich als richtig gute Pferde für Turniere bis zu internationalem Level. Gerne trainiert von Mirbach auch Reitschüler für Turniere und fährt sie und die Ponys dorthin.

„Die Arbeit hört nie auf, die Pferde müssen sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr versorgt werden“, erklärt die Stallmanagerin. Das meiste machen sie und Böldt alleine, denn es sei auch kaum noch möglich, Arbeitskräfte zu finden, die zu diesem harten Leben bereit sind. Auf dem Hof werden daher schon moderne Hilfsmittel eingesetzt, beim Säubern der Ställe zum Beispiel hilft ein maschineller Ausmister. Trotzdem ist die Arbeit im und um den Stall körperlich hart, das merkt von Mirbach immer mehr, die in einigen Jahren das Rentenalter erreichen wird. Doch die Pferde halten sie fit, und sie macht ihre Arbeit auch nach wie vor mit Begeisterung: „Die Pferde, die sind mein Lebensinhalt.“

