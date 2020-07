Heiligendamm

„Montag und Freitag ist es am Schlimmsten“, erklärt Strandreiniger Mathias Bathke und blickt über den Strand von Heiligendamm. Da bekommen er und sein Kollege Ronald Beck in der Saison an einem einzigen Tag auch mal mehr als 20 Müllsäcke zusammen. An ruhigeren Tagen während der Woche sind es manchmal auch „nur“ zehn. Fassungsvermögen pro blauem Sack: 240 Liter.

Die ganze Woche sind täglich zwei Bauhofmitarbeiter mit ihrem Arbeitsfahrzeug plus Anhänger unterwegs, um an den verschiedenen Strandabschnitten die dort aufgestellten Mülleimer zu leeren und Müll direkt vom Strand aufzusammeln – ausgerüstet mit Handschuhen, Schaufeln, Besen und weiteren Utensilien.

Sogar am Wochenende säubern sie den Strand, dann allerdings nur in den Morgenstunden von 6 bis 9 Uhr, manchmal wird es auch 10 Uhr. Danach wird es hier um diese Jahreszeit zu voll. Die beiden Bauhofmitarbeiter erklären, dass sie die Urlauber ja möglichst wenig stören wollen – „und da kämen wir dann ja auch gar nicht mehr durch“.

Müll wird nach Wertstoffen sortiert

„Die vielen Besucher lassen alles zurück, was man sich nur vorstellen kann“, sagt Bathke. Neben leeren Verpackungen, Flaschen und Plastiktüten sind das zum Beispiel Badehosen und Unterhosen, T-Shirts, Socken, Sandalen, Sonnenbrillen. Größere Sachen wie kaputte Zelte oder Luftmatratzen finden sie nur ein bis zweimal im Jahr. Die beiden Strandreiniger bemühen sich dabei, den aufgesammelten Müll auch nach Wertstoffen zu sortieren, so weit das bei der Menge zeitlich möglich ist.

Das hier in Heiligendamm ist ein Naturstrand – und das soll auch so bleiben, finden beide. Die akribisch geharkten Strände, die man zum Beispiel oft an Badeorten im Mittelmeerraum findet, „die schauen dann ja aus wie geleckt“, meint Mathias Bathke kopfschüttelnd. Deshalb wird hier nicht geharkt, sondern „nur“ immer wieder der Müll weggesammelt.

Hoffen auf Rücksicht der Urlauber

Während der Saison sind die beiden Bauhofmitarbeiter einen großen Teil ihrer Arbeitszeit für die Strandreinigung tätig. Im Winter wird nur zwei Mal pro Woche gereinigt. Da reiche das auch vollkommen aus, weil der Strand dann nur schwach genutzt wird. Auch die Mülltonnen sind dann nicht aufgestellt, die sie jetzt im Sommer täglich leeren, und die zurzeit auch immer mehr als voll sind. Die Bauhofmitarbeiter sind dabei froh, wenn der Müll immerhin direkt neben der Tonne abgestellt wird, wenn er nicht hineinpasst. So lässt er sich dann einfacher einsammeln und abtransportieren, als wenn die Leute ihn einfach in die Gegend werfen.

Manchmal ärgert sich Bathke schon ein bisschen über Urlauber, die besonders achtlos den Strand zumüllen. Aber meist sieht er das gelassen, dafür seien er und seine Kollegen ja da. Auch Ronald Beck meint: „Es hat keinen Sinn, sich zu ärgern – wir machen es halt weg.“ Die beiden Strandreiniger erledigen auch noch andere Bauhofaufgaben wie etwa das Mähen auf städtischen Flächen – alles, damit Heiligendamm sauberer wird und schöner aussieht.

Vermüllung zieht sich weiter Richtung Börgerende

Ronald Beck macht die Strandreinigung nun schon seit fast dreißig Jahren, seit Frühjahr 1991. „Der Müll ist seit damals eigentlich gar nicht so viel mehr geworden“, sagt er, aber er verteile sich inzwischen mehr. „Früher war da am meisten am Kinderstrand“, erinnert er sich. Dieser westliche Strandabschnitt sei ein regelrechter Hotspot gewesen. Inzwischen ziehe sich die Vermüllung mehr den Strand entlang nach Westen Richtung Börgerende. Froh ist Beck darüber, dass das mit dem Hundekot in den vergangenen Jahren besser geworden sei, viele Hundebesitzer kümmerten sich inzwischen wie vorgeschrieben um die Beseitigung.

Der Strand in Heiligendamm soll trotz Urlauberansturms sauber bleiben. Quelle: Henrietta Hartl

Beide Strandreiniger gehen auch privat gern an den Strand. Mathias Bathke war früher Rettungsschwimmer, hat aber inzwischen nicht mehr genug Zeit dafür. Ronald Beck geht regelmäßig in der Ostsee schwimmen, auch im Winter.

Als unangenehm empfinden sie beide ihren Job nicht, sondern sehen es so, dass sie eine sehr nützliche Arbeit machen. Manche Urlauber würdigten das auch und bedankten sich bei ihnen. Denn niemand will sich vorstellen, wie es am Strand von Heiligendamm in der Saison aussähe, wenn sich nach gerade mal zwei Wochen schon der Inhalt von mehr als 200 Riesensäcken Müll dort anhäufen würde.

Von Henrietta Hartl