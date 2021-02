Bad Doberan

Das Bad Doberans Innenstadt mehr öffentliche Toiletten benötigt, die 24 Stunden zugänglich sind, dieser Ansicht sind nicht nur Stadt und einige Stadtvertreter, sondern auch die Bürger. Bei einer OZ-Umfrage stimmten 78,7 Prozent für mehr öffentliche Toiletten, 14,7 Prozent dagegen und 6,7 Prozent wissen es nicht. 75 Teilnehmer haben bei der Umfrage, die nicht repräsentativ ist, mitgemacht.

In der Münsterstadt gibt es bisher fünf Toiletten, die öffentlich genutzt werden können. Im Juni 2021 kommt eine weitere mit der Eröffnung der neuen Touristinformation in der Mollistraße dazu. Doch diese ist an die Öffnungszeiten der Information gebunden. Immer wieder wird in Bad Doberan über ein weiteres WC diskutiert. Zuletzt als es um die Neugestaltung des Kamps ging.

