Die OZ sucht zum Valentinstag die schönste Liebesgeschichte in MV. Eines von vielen Paaren, die sich bereits beworben haben: Caren und Fabian, die sich als Kinder in den Ferien an der Ostsee kennenlernten und heute glücklich verheiratet sind. Die Gewinner erhalten ein romantisches Dinner im Kurhaus in Warnemünde. Machen auch Sie noch bis einschließlich Sonntag, 7. Februar mit.