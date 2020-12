Bad Doberan

Sie wollen frisch durchstarten: Der Schulverein der Regionalen Schule am Kamp hat einen neuen Vorstand. Steffi Erbring, Marie Siegmeier und Saskia Kurdewan bringen viele frische Ideen mit.

Zunächst aber will die Schule die Einwahl für die rund 80 Ganztagsangebote neu organisieren. Es soll effizienter werden. In den Vorjahren hatten die Lehrer in der Vorbereitungswoche in Abhängigkeit von ihrem Einsatzplan gesagt, was sie anbieten können. Anschließend mussten die Angebote zusammengestellt und zeitlich koordiniert werden. Erst dann hatten die Schüler die Möglichkeit, ihre Wahl zu treffen und sich mit ihren Eltern darüber zu beraten. Im Anschluss erfolgte in der Schule die Organisation der Kurse.

„Dafür haben wir jedes Jahr etwa zwei Wochen gebraucht“, sagt Schulleiter Andreas Gesicki, der auch Mitglied im Schulverein ist. Dieser Prozess soll nun mit einem interaktiven Formular auf der Schulhomepage automatisiert werden. „Dadurch sparen wir enorm viel Zeit“, sagt Andreas Gesicki. Der Ganztagsunterricht könne schon mit Schuljahresbeginn starten. Damit wären für die Schüler zwei Unterrichtswochen und für die Eltern zwei Wochen der Nachmittagsbetreuung gewonnen.

Für dieses Projekt wünscht sich der Schulverein die Unterstützung der OZ-Leser im Rahmen der Aktion „Helfen bringt Freude“. Diese unterstützt in diesem Jahr sieben Schulvereine an weiterführenden Schulen in Bad Doberan, Satow, Kühlungsborn, Neubukow und Rethwisch.

Pausen sollen aktiver werden

Darüber hinaus hat der Verein ein weiteres Anliegen „Wir möchten gerne den Pausenhof umgestalten, damit die Kinder mehr Angebote haben“, sagt die Vorsitzende Steffi Erbring. Sie sollten aktiver werden, sich mehr bewegen – und weniger das Handy benutzen. „Wir wollen hin zu bewegten Pausen“, sagt die Lehrerin.

„Wir fokussieren uns erstmal auf kleine Sachen, auf Pedalos, Bälle und Tischtennisbälle beispielsweise. Aber Ideen haben wir unendlich viele. Auch ein zweiter Basketballkorb und ein Erdtrampolin wären denkbar. „Es ist wichtig, dass wir dazu auch die Schüler mit ins Boot holen“, sagt die Vereinsvorsitzende. „Wir können sie fragen, was sie besser fänden und sie erhalten ein Mitbestimmungsrecht.“ Dafür könnte man beispielsweise die Schülervertretungen nutzen, sagt Andreas Gesicki.

Er ist im Schulverein Mitglied, seit der im Jahr 2008 gegründet wurde. „Der Verein ist der einzige im Haus, der Spendengelder entgegennehmen darf“, sagt Andreas Gesicki. Damit finanziert er beispielsweise zu einem Großteil den Schülerplaner, den jeder erhält. Darin notieren die Schüler ihre Hausaufgaben, er dient aber unter anderem auch zur Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern.

„Unsere neuen Fünftklässler bekommen auch eine kleine Einschulungstüte mit Stiften und Radiergummi“, sagt Steffi Erbring. „Und zum Sportfest gibt es ein Geschenk und einen Pokal. Das kommt von uns.“ Das alles trage dazu bei, dass die Schüler sich wohlfühlen.

Der Schulverein hilft auch Familien, die finanzielle Unterstützung benötigen, und bezuschusst Ausflüge, Klassenfahrten oder die Anschaffung von Materialien. „Wir würden künftig auch gerne Projekte unterstützen, die in Richtung gesunde Ernährung gehen“, sagt Steffi Erbring. So könne man beispielsweise einen Ausflug auf einen Bio-Bauernhof finanzieren.

Hoffnung auf Sommerfest und Spendenlauf

Auch beim Sommerfest unterstützt der Schulverein. Wegen Corona musste es in diesem Jahr ausfallen. Doch Steffi Erbring und Saskia Kurdewan hoffen, dass es 2021 wieder stattfinden kann. Denn sie haben auch dafür neue Ideen. „Im Moment überlegt sich jede Klasse etwas, das sie für die anderen macht“, sagt Steffi Erbring. „Wir wollen dahin, dass wir als Kollegium mehr für die Kinder machen.“ Denkbar sei beispielsweise, dass Unternehmen eine Hüpfburg oder eine Popcornmaschine zur Verfügung stellen könnten.

Schulleiter Andreas Gesicki und der Vorstand des Schulvereins hoffen, dass im kommenden Jahr auch der Spendenlauf der Regionalen Schule wieder stattfinden kann. „Den kennen die Kinder schon aus der Grundschule, der ist sehr beliebt“, sagt Saskia Kurdewan.

Die Mathelehrerin hat das ungeliebte Amt des Kassenwartes im Schulverein übernommen. Für seine Projekte ist der Verein ansonsten auf Spenden angewiesen, aber auch auf personelle Unterstützung. Derzeit ist nur ein Bruchteil der Eltern Mitglied. „Wir freuen uns über jeden, der aktiv dabei ist“, sagt die Vorsitzende.

Von Cora Meyer