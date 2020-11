Satow

Der Besuch von Rollstuhlbasketballern, der Ausflug zum Technischen Hilfswerk ( THW) oder ein neues Klettergerüst für den Schulhof – der Schulverein der Schule am See in Satow unterstützt die Schule seit 2015 bei der Umsetzung von Projekten und der Anschaffung von Materialien. Ein Highlight ist in jedem Jahr die Projektwoche, bei der Schüler der vierten bis neunten Klasse an Workshops teilnehmen können. Dabei geht es vor allem um Gewaltprävention. Doch um jedes Jahr aufs Neue Kurse anbieten zu können, ist die Schule auf Spenden angewiesen.

Mit der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freunde“ unterstützt die OSTSEE-ZEITUNG in diesem Jahr Schulvereine in Bad Doberan, Satow, Kühlungsborn, Neubukow und Rethwisch, die sich für Projekte an den Schulen engagieren und damit Hunderten Schülerinnen und Schülern eine Abwechslung im Schulalltag bieten und neue Perspektiven öffnen.

2021 wird besondere Projektwoche

Coronabedingt musste die Projektwoche in Satow in diesem Jahr ausfallen. Nicht nur deshalb sollen die Tage 2021 ganz besondere werden. Ende des Jahres soll auch das neue Schulgebäude fertig sein. „Wie soll Schule sein, wie wollen wir das Leben miteinander gestalten“, nennt Schulleiterin Heike Walter, die auch Mitglied im Schulverein ist, die thematische Richtung, die die Projektwoche nehmen soll.

Julian Steinke, Schüler, 10. Klasse: „Auf die Projektwoche hat man sich im Vorfeld schon riesig gefreut. Ich habe immer was anderes gemacht und viele persönliche Eindrücke gesammelt.“ Quelle: Anja Levien

„Die Workshops haben immer was mit Bewegung und Aktion zu tun. Nur hinsetzen und zuhören macht keinen Spaß“, sagt Julian Steinke, der die 10. Klasse der Schule am See in Satow besucht. Für ihn war die jährliche Projektwoche „ein wichtiger Bestandteil der Schullaufbahn“, sagt er. „Darauf hat man sich im Vorfeld schon riesig gefreut. Ich habe immer was anderes gemacht und viele persönliche Eindrücke gesammelt.“

Fördermittel und Teilnehmerbetrag reichen nicht aus

„Wir beantragen jedes Jahr Fördermittel und haben einen Teilnehmerbeitrag, aber das Geld reicht nicht aus“, erläutert Schulsozialarbeiterin Sieglinde Krause vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Bad Doberan und eines der etwa 30 Mitglieder im Verein. Um die 25 Workshops für 300 Kinder würden in der Regel organisiert. Dafür kommen Experten von außerhalb an die Schule, fahren die Kinder zu Betrieben und Vereinen. „Wir brauchen für die Honorare und die Fahrkosten Geld.“ Das wird jedes Jahr aufs Neue gesammelt.

Dabei helfen die Schüler mit. Beim Spendenlauf um den Sportplatz suchen sie sich Sponsoren, die für jede gelaufene Runde einen vorher ausgemachten Beitrag spenden. „Dabei geht es nicht um die Höhe des Geldbetrages, sondern darum, dass die Schüler sich beteiligen“, macht Lehrerin und Vereinsmitglied Susanne Knape deutlich.

Am Ende der Projektwoche präsentieren die Schüler bei einer großen Veranstaltung in der Sporthalle die Ergebnisse der Workshops. Quelle: Schulverein Schule am See Satow

Vor zwei Jahren sind die Schüler beispielsweise in die Behindertenwerkstätten des Michaelswerks nach Kröpelin gefahren, erzählt Knape. „Es geht darum, Menschen zu erleben, die anders sind“, ergänzt Heike Walter. „Um Kinder zu stärken, sind solche Begegnungen wichtig.“ Dabei würden Ängste abgebaut.

Ängste abbauen, Umgang miteinander stärken

Das haben die Pädagogen auch bemerkt, als Kinder mit einer Hörbehinderung die Schule besuchten. „Die Schüler haben sich nach anfänglichen Schrecken toll miteinander unterhalten und gefragt, wie die ihren Alltag erleben“, erinnert sich Sieglinde Krause. Beim Besuch der Rollstuhlbasketballer hätten die Kinder dann selbst versucht, mit dem Rollstuhl durch die Tür zu kommen oder auf Toilette zu gehen, erzählt Susanne Knape.

Auch der Besuch des THW sei Gewaltprävention. „Es geht ums Helfen und Unterstützen und nicht darum, Schaden anzurichten. Das ist schon eine Prävention. Sie erhalten eine Rückmeldung für ihre Hilfe, eine Anerkennung“, sagt Susanne Knape. Dabei galt es die Fahrkosten zu stemmen. In Kägsdorf haben die Ehrenamtlichen vom THW die Führung und Erklärungen übernommen. „Es hat die Helfer glücklich gemacht, das Lachen und die Freude der Kinder zu sehen. Sie waren interessiert“, sagt Julian Steinke, der sich beim THW engagiert.

Kinder erleben durch Workshops Schule neu

In den Workshops ist die Schüleranzahl reduziert. „Das ist ein anderes Arbeiten, die Kinder erleben Schule neu“, sagt Sieglinde Krause. „Am Ende der Woche gibt es eine große Präsentationsveranstaltung, auf der die Kinder ihre Ergebnisse vorstellen.“

Der Schulverein der Schule am See in Satow hat das Klettergerüst für den Schulhof mitfinanziert. Schüler und Vereinsmitglieder freuen sich über die Anschaffung (v.l.): Susanne Knape, Schüler Julian Steinke, Heike Walter und Sieglinde Krause. Quelle: Anja Levien

„Der Schulverein hat die Aufgabe, zu unterstützen, wo die Schule Dinge nicht mehr alleine regeln kann“, sagt Heike Walter. Die Gemeinde Satow unterstütze die Schule zwar finanziell, „aber der Haushalt ist auch mal erschöpft“.

Als es mit der Digitalisierung losging, konnte mit Hilfe des Schulvereins ein Beamerwagen, Lautsprecher und Beamer angeschafft werden, erinnert sich die Schulleiterin. Auch beim Kauf eines Klettergerüsts für den Schulhof hat der Verein geholfen.

Von Anja Levien