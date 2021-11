Bad Doberan

150 schwarze Kisten sind im Transporter der Tafel Bad Doberan gestapelt. Sie enthalten Gemüse, Obst, Brot, Aufschnitt, Käse, Milch und Süßigkeiten. Burkhard Nemitz packt nach und nach eine Kiste und schiebt sie an den Rand des Transporters, wo die anderen ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel sie in die Kantine der Regionalen Schule mit Grundschule Buchenberg bringen. Hier findet jeden Mittwoch und Freitag die Ausgabe an Lebensmitteln statt.

Burkhard Nemitz und Christin Burmeister räumen die Lebensmittel aus dem Tafel-Transporter. Quelle: Anja Levien

Damit das weiterhin möglich ist, benötigt der Verein ein neues Kühlfahrzeug. Denn das Jetzige ist in die Jahre gekommen und braucht immer mehr Reparaturen. 12000 Euro Werkstattkosten hatte die Tafel Bad Doberan allein in diesem Jahr. Das geht für den Verein, der vom Ehrenamt und Spenden lebt, nicht lange gut. Mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ sammelt die OSTSEE-ZEITUNG Spenden für ein neues Fahrzeug.

In der Kantine sind vier Tischreihen gebildet worden. Auf jeder werden die Lebensmittel sortiert. Beim Obst und Gemüse stehen Martin Busch, Michael Murso, Gerhard Simon, Christin Burmeister und Olaf Müller. Ob Tomate, Paprika, Kaki oder Kürbis, alles wird einmal angeschaut und gewendet. Obst und Gemüse, das schimmelt, große Druckstellen hat, das suppt oder nicht mehr verzehrbar aussieht, landet in einer Kiste, die ein Landwirt später abholt. Was gut ist, wird in leere schwarze Kisten sortiert.

Neun Helfer sind es an diesem Mittwoch, die ab 14 Uhr alles für die Ausgabe vorbereiten. Dass hier so viele Lebensmittel vor dem Müll gerettet werden, konnten viele am Anfang gar nicht glauben. Für die insgesamt drei Ausgaben der Tafel in der Woche – montags in Kröpelin, mittwochs und freitags in Bad Doberan – sammelt der Verein drei Tonnen Lebensmittel in der Woche ein.

Silvia Bilkowski sortiert Brot und Brötchen. Quelle: Anja Levien

Silvia Bilkowski sortiert Unmengen an Brötchen, Brot und Kuchen. „Ich muss leider auch Brot und Brötchen wegwerfen, weil es einfach zu viel ist“, sagt sie. „Das ist sehr traurig.“ Am Ende des Tages werden sieben blaue Säcke gefüllt unterm Tisch stehen. „Es sind nicht immer so viele, aber drei in der Regel. Die nimmt zum Glück der Bauer mit.“ Für die Tafelkunden stehen auf dem Tisch fertig gepackte Tüten mit hellen und dunklen Backwaren befüllt.

Ninfa Leone hilft Silvia Bilkowski beim Sortieren. Sie ist gerade von ihrer Arbeit aus Kühlungsborn gekommen und packt jetzt bei der Tafel mit an. „Es ist super, dass es die Tafel gibt. Ich selbst stand auch schon in der Reihe, weil das Geld nicht gereicht hat“, erzählt sie. Jetzt verdienen sie und ihr Mann wieder besser, „aber wir helfen gerne weiter mit“.

Spendenkonto Mit der Weihnachts­aktion „Helfen bringt Freude“ sammelt die OSTSEE-ZEITUNG 2021 für den Verein Tafel Bad Doberan. Die Ostseesparkasse Rostock stellt dafür kostenfrei das Spendenkonto zur Verfügung.IBAN DE87 1305 0000 0201 2345 99 BIC NOLADE21ROS Empfänger: Verein Tafel Bad Doberan Betreff: Helfen bringt Freude 2021Die Spender werden in der OZ namentlich genannt. Wer das nicht möchte, vermerkt dies bitte auf der Überweisung.

Für wenige Stunden wird die Schulkantine zu einem Tante-Emma-Laden. So ziemlich alles liegt nach zwei Stunden auf den Tischen sortiert und zum Einsammeln bereit: Bierschinken, Putenschnitzel, Kefir, Haferaufstrich. Joghurt und Pudding packt Ausgabenleiterin Doris Keilhack in extra Tüten, die wie die Brottaschen separat an die Kunden ausgegeben werden.

Die stehen ab 16.30 Uhr vorm Eingang der Kantine. „Ich komme jeden Mittwoch“, sagt Irmtraud Schürmann. „Das Gemüse und Obst reicht für mehr als eine Woche für mich.“ Sie habe ein Leben lang gearbeitet, war im Gesundheitswesen tätig. „Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen“, sagt die 80-Jährige. Dennoch habe sie nur eine geringe Rente. „Es gibt viele, die es nötig hätten, sich aber nicht trauen“, sagt die Bad Doberanerin in Bezug auf Menschen, bei denen das Geld für Lebensmittel nicht ausreicht. Die Ausgabe der Tafel können Menschen nutzen, die Hartz IV beziehen, eine geringe Rente haben, Sozialhilfe oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

Irmtraud Schürmann, 80, aus Bad Doberan ist dankbar, dass es die Tafel Bad Doberan gibt. Sie kann mit dem Lebensmittel gut eine Woche leben. Quelle: Anja Levien

Mit ihrem Rollator schiebt Irmtraud Schürmann bis vor die Tür, reicht zwei leere Tüten an Doris Keilhack, die kurz darauf prall gefüllt zurückkommen. Hinter ihr warten schon die nächsten. „Keine Champignons, keine Kartoffeln, eine Person“, ruft Doris Keilhack in die Kantine und übergibt eine Tüte an Burkhard Nemitz. Der befüllt diese zusammen mit Olaf Müller mit Bananen, Spitzkohl, Weintrauben und anderem Obst und Gemüse.

Ausgabe der Lebensmittel bei der Tafel Bad Doberan. Die Ehrenamtler packen die Tüten der Kunden. Quelle: Anja Levien

„90 Haushalte sind hier gemeldet“, sagt Vereinsvorsitzende Kathrin Polz. Dahinterstehen Alleinlebende, Paare, aber auch Familien, bei denen bis zu sieben Menschen im Haushalt leben. Gut die Hälfte der gemeldeten Haushalte seien Großfamilien.

Von Anja Levien