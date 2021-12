Kröpelin

Die Paprika mit der matschigen Druckstelle, die zerdrückte Tomate oder der labbrige Salat – alles an Obst und Gemüse, was nicht an die Kunden des Vereins Tafel Bad Doberan ausgegeben werden kann, kommt in Kröpelin und Bad Doberan in einen Anhänger. Denn nicht alle Lebensmittel, die am Montag, Mittwoch und Freitag eingesammelt werden, sind so gut erhalten, dass sie weitergegeben werden können.

Doch auch das aussortierte Obst und Gemüse soll nicht unbedingt im Müll landen. Der Verein hat Landwirte, die Salat, Äpfel, Mandarinen und Co. für ihre Tiere mitnehmen. Einer von ihnen ist Frank Westendorf. Er nimmt der Tafel die Abfälle in Kröpelin ab und gibt sie an seine Schweine, Hühner und Kaninchen weiter.

„Gerade habe ich nur noch ein Schwein“, sagt er. Die Tiere halte er für den Eigenbedarf. Die Abfälle würden für die ganze Woche eingeteilt. „So finden die Lebensmittel zumindest noch eine Verwendung“, sagt er. Seine Tiere seien für ihn Hobby. Auch das überschüssige Brot nehme er mit und weiche es für sie ein.

Abnehmer für Bad Doberan gesucht

In Bad Doberan sucht der Verein noch jemanden, der die biologischen Abfälle am Freitag abnimmt. Findet sich niemand, müsse der Verein wiederum mehr Müllgebühren für die Entsorgung bezahlen. Vor allem Brot und Brötchen gibt es hier zu viel. Wenn Molkerei- oder Fleischprodukte übrig bleiben, werden diese für die nächste Ausgabe gelagert. Dafür sucht der Verein noch Räumlichkeiten, in denen die Lebensmittel auch gekühlt werden können. Jetzt werden die Produkte auf mehrere Kühlschränke verteilt, so gut es geht.

Frank Westentorf engagiert sich im Ehrenamt bei der Tafel. Montags fährt er in Kröpelin im Kühlfahrzeug mit, um die Lebensmittel einzusammeln. Dieses ist in die Jahre gekommen und brauchte in diesem Jahr viele Reparaturen. Deshalb sammelt die OSTSEE-ZEITUNG in diesem Jahr mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ Spenden für ein neues Fahrzeug.

Aussortiertes Obst und Gemüse bei der Tafel-Ausgabe in Bad Doberan. Ein Landwirt holt die Abfälle für seine Tiere ab. Quelle: Anja Levien

„Es macht Spaß“, sagt Frank Westendorf zu seinem Ehrenamt bei der Tafel. „Man kommt mal raus, ist unterwegs und tut was Gescheites.“ Auch wenn der Tag sehr lang sei. Denn früh morgens geht es los zum Einsammeln, am Nachmittag hilft er beim Sortieren und abends bei der Ausgabe. Danach nimmt er den Anhänger mit, der sich dann mit den Abfällen gefüllt hat.

Von Anja Levien